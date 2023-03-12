تفاهم بين «المالية» و«موارد عجمان»

عجمان (الاتحاد)

وقّعت دائرة المالية في عجمان مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية بعجمان بشأن التدريب المالي لموظفي الجهات الحكومية المحلية المختصين بالعمل المالي في الإمارة، وذلك انطلاقاً من حرصهما على مواصلة تنظيم برامج تدريبية متخصصة، لتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم بما يفضي في النتيجة إلى رفع كفاءة وفعالية الأداء المالي.

وقع مذكرة التفاهم كل من مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان وراشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية في عجمان.

وأكد مروان آل علي التزام الدائرة بتكثيف جهودها الرامية إلى تطوير العمل المالي الحكومي في إمارة عجمان، من خلال تعزيز قدرات الموظفين الماليين وصقل مهاراتهم المالية، بما يساهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الحكومية، معتبراً أن التعاون بين دائرة المالية ودائرة الموارد البشرية في عجمان يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق هذا الهدف.

من جهته، أكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية على أهمية المذكرة في تحقيق غايات الحكومة من خلال التعاون المشترك بين الطرفين، بما يضمن إعداد وتأهيل كوادر وكفاءات وطنية، وذلك في إطار خطط الدائرة الاستراتيجية بتعزيز وتنمية كفاءات الموارد البشرية، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة من مختلف الفئات الوظيفية في الجهات الحكومية بما يتلاءم مع متطلبات حكومة عجمان، موضحاً حرص الدائرة على توفير برامج تدريبية وشهادات مهنية في مجالات تخصصية وعلمية لموظفي حكومة عجمان على اختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية وكافة مستويات السلم الوظيفي، وفق احتياجات الجهات الحكومية.