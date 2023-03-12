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«العليا لجائزة التحبير» تنظم غداً جلسة حول الاستدامة

«العليا لجائزة التحبير» تنظم غداً جلسة حول الاستدامة
13 مارس 2023 00:24

أبوظبي (وام) 

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 تنظم اللجنة العليا لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه جلسة حوارية في أبوظبي غداً تحت عنوان «الاستدامة رؤية وطنية وضرورة شرعية».
ويشارك في الجلسة معالي الدكتور عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، والدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير عام جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أمين عام جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي المدير العام ورئيس اللجنة العليا للجائزة. وتتناول الجلسة موضوع الاستدامة وأهميته من الناحية الشرعية والوطنية والمجتمعية والأكاديمية ويدير الجلسة الإعلامي أحمد اليماحي. كما من المنتظر الإعلان على هامش الجلسة عن تفاصيل الدورة التاسعة لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه «دورة عام الاستدامة».

جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه
أبوظبي
عبدالله بن بيّه
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
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