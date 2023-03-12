التعليم «في 2023».. رؤية شاملة نحو المستقبل

دينا جوني (دبي)

تشكل عملية تطوير منظومة التعليم ورؤيتها ومؤشراتها أبرز الأولويات الحكومية الخمسة للعام 2023، حيث أتاحت بمحتواها الثري مساحة للنقاش بين الخبراء والمختصين، الذين قدموا مقترحاتهم والحلول الفعالة لعمليات التطوير، بهدف الوصول إلى العالمية بمنظومة تعليمية تواكب نهضة الدولة. وأكد الخبراء أهمية البحث العلمي في المدارس والجامعات، وإلزام القطاع الخاص بدعمه عبر مخصصات من أرباحه، كما دعو لاستحداث مجلس أعلى للجامعات والتركيز على التدريب العملي في التعليم العالي في الكليات العلمية وكليات العلوم الإنسانية، وكذلك الأمر في التعليم العام، بما يحقق رؤية تعليمية شاملة تستشرف المستقبل.

قال الدكتور مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات: «إن تطوير منظومة ورؤية التعليم العالي في الدولة لا بدّ أن يتضمن إيجاد مساحة أكبر للجامعات المتخصصة التي تركز على الجانب التكنولوجي على سبيل المثال، وتوجيه الجامعات للجوانب العلمية كون توجّه الطلبة نحو اختصاص الإنسانيات يتراجع بشكل كبير»، لافتاً إلى أن سبب ذلك هو عدم توفر فرص العمل، وضعف الرواتب، مقارنة باختصاصات الهندسة والذكاء الاصطناعي على سبيل المثال.

واقترح الدكتور عبد الرزاق استحداث ما يشبه المجلس الأعلى للجامعات كجهة تابعة لوزارة التربية والتعليم، يجتمع برئاسة وزير التربية والتعليم ويعمل على متابعة تطبيق الجامعات للخطط الاستراتيجية، كما يضع بدوره الخطة الاستراتيجية العامة ويلزم الجامعات بتطبيقها. وفي إطار تطوير التعليم والرؤية، شدد على أهمية بناء برامج وطرق تدريس لتخريج جيل قيادي مبتكر ومبدع ومبادر يتمتع بالتفكير النقدي، ومتمكّن من اتخاذ القرارات أثناء الأزمات، ومن الاقتراحات التي طرحها أيضاً إنشاء قاعدة للبحث العلمي يشارك فيها القطاع الخاص، وإصدار تشريع يلزمه بالمساهمة بنسبة من مخصصاته لدعم البحث العلمي، مع استحداث هيئة عليا تستلم تلك الموارد وتشرف على توظيفها. وأشار إلى ضرورة التركيز على الجانب العملي في الجامعات، ليس فقط في الكليات العلمية، وإنما ينسحب ذلك أيضاً على كليات العلوم الإنسانية والإدارة والمحاسبة وغيرها. كما لفت إلى أهمية جودة حياة الطلبة والأساتذة في الجامعات من خلال تأمين جو تعليمي وتدريبي صحي.

البحوث والتعلّم مدى الحياة

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي: إنه إيماناً بأهمية المبادرات التي تجعل الإمارات تسارع في تحقيق الإنجازات والرفاهية والأمن والسلام في الدولة لكل قاطنيها، وبذل كل الجهود والإمكانات البشرية والمالية والاقتصادية والمجتمعية والبيئية لتحقيق النجاحات، اعتمد مجلس الوزراء خمس أولويات للحكومة في بداية العام 2023 وهي الهوية الوطنية وترسيخها، والبيئة وتعزيز استدامتها، والمنظومة التعليمية وتطوير رؤيتها ومؤشراتها ومخرجاتها، وعملية التوطين وتسريعها، والشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيعها. وبالنسبة للأولوية الثالثة المتعلقة بالمنظومة التعليمية المتكاملة، قال: إنها تستند إلى الجودة والبحث العلمي والابتكار والتعلم مدى الحياة كمتطلبات أساسية في رسم خريطة الطريق لمستقبل متفرد ورائد، تقود العالم في اقتصادها وسياستها وبيئتها المجتمعية وأسلوب حياتها. وأشار إلى أن قطاع التعليم القائم على الجودة مرتكز قوي بنيت عليه كل الحضارات المتقدمة على مر العصور، لذلك فإن اهتمام الدولة بالتعليم ما أتى من فراغ. وعن ماهية الرؤية المطورة للتعليم، شرح الدكتور البستكي أنه لتطوير المنظومة التعليمية في دولة يجب تطوير مرتكزات التعليم المتقدم والمتميز التي تتلخص في سبعة محاور هي، أولاً: تطوير وتجويد التعلم الأكاديمي لتتنافس مع المؤسسات التعليمية المرموقة والرائدة. ثانياً: تطوير البحث العلمي بحيث يواكب التغيرات العالمية في كل المجالات، وينقسم إلى البحث العلمي الأساسي والذي يكون أساس العلوم المختلفة، والبحث العلمي التطبيقي والذي يحل مشاكل الصناعة، والبحث العلمي التطبيقي التجاري والذي ينتج براءات اختراعات ومنتجات تباع عالمياً. وثالثاً: التعاون مع قطاع الأعمال والصناعة لتطويره وإيجاد حلول لمخرجاتها. ورابعاً: التعاون مع الحكومة لتطوير خدماتها ووضع سياساتها وقوانينها لتنظيم القطاعات المختلفة. وخامساً: جعل مبدأ التعلم مدى الحياة جزءاً أساسياً في ثقافة وحياة الطالب العلمي والتعليمي لكي لا يتوقف التعلم بعد التخرج. وسادساً: ترسيخ مبدأ الابتكار في بيئة التعلم لدى الطالب ليبدأ مشواره التعليمي مؤسساً للشركات الناشئة التي تدعم الناتج المحلي للدولة. وسابعاً: يجب على المؤسسات التعليمية أن تدرك أهمية الشهادات المهنية لتجعلها جزءاً من المنهج التعليمي لاكتساب مهارات مهنية تساعد الطالب على التأقلم مع المتطلبات الوظيفية. وأكد الدكتور البستكي أن هذه المرتكزات شرط أساسي لتطوير المنظومة التعليمية ومخرجاتها، أما بالنسبة للرؤية على المدى البعيد، فيجب برأيه أن يكون التعليم شخصياً يرتبط بالطالب وحده دون غيره.

تطوير المناهج

وأشار الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل إلى أن تطوير المنظومة التعليمية عملية تكاملية تبدأ من تطوير المناهج التعليمية وضمان جودتها، والسعي لتحقيق مخرجات تعليمية تكون أكثر مواكبة وحداثة للتطورات المطردة، وتلبي حاجة المجتمع الإماراتي لمواكبة هذه التطورات، خصوصاً في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء.

وأضاف: أن الاهتمام بالطالب وتكوين شخصيته وتزويده بالمعارف اللازمة وإكسابه المهارات الأساسية وتطوير مهارات الابتكار والإبداع لديه، سيكون له مرود إيجابي يتماشى مع تطوير المناهج التعليمية، وعلى الطالب التسلح بمهارات البحث العلمي وتطويع أدواته بما يخدم المجتمع ويحقق أهداف النهضة التعليمية المرجوة وتحقيق النمو الاقتصادي للدولة، لافتاً إلى ضرورة إكساب الطلاب المهارات الفنية والعملية ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة في سوق عمل يتسم بالتطور المطرد.

ولفت إلى الدور الهام الذي يقوم به المعلم تجاه العملية التعليمية، وشدد على اكتسابه المهارات والخبرات اللازمة وضرورة اهتمام المعلم بمشاركة الطلبة أثناء عملية التعلم، لتحفيز الطلبة على التفكير الإبداعي الابتكاري، إضافة إلى استخدام أدوات التعلم الذكي ليؤدي دوره المناط به على أكمل وجه.

أولويات

وعن رأيه في كيفية تطوير رؤية التعليم في دولة الإمارات، قال الدكتور فادي غيث عميد كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية في جامعة هيريوت وات دبي: لقد تصدّر التعليم أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذا العام، وذلك لأهمية التعليم في نمو وازدهار المجتمعات والبلدان وكونه بوابة عبور للمستقبل، كما يُعتبر هذا القطاع في الإمارات واحداً من أسرع القطاعات نمواً في المنطقة.

وأضاف: «لقد حرصت القيادة الرشيدة على جعل التعليم في الطليعة وترسيخ دور دولة الإمارات كمركز للتعليم في المنطقة، لذلك على المؤسسات التعليمية والجامعات مواكبة هذا الاتجاه لتحقيق الهدف المنشود، ألا وهو تطوير المشهد التعليمي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية ولتبقى دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الحكومات بأدائها وإنجازاتها. ولفت أن تلك التحديات تتمثل في سدّ فجوة المهارات وأعداد الطلبة الخريجين لسوق العمل وجلب الكوادر والمواهب الاستثنائية للانضمام لسوق العمل عبر كافة القطاعات وعن دور الجامعات في هذا الإطار، قال: إنها أخذت على عاتقها مسؤولية التعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمخرجات تعليمية أكثر تنافسية، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تطوير البرامج الأكاديمية بشكل مستمر لتتماشى مع الثورة التكنولوجية والمتطلبات السريعة والمتغيرة لسوق العمل.

وأشار إلى أنه يمكن تحقيق أهداف الأجندة الوطنية من خلال تعاون المؤسسات التعليمية والجامعات مع رواد الصناعة في كافة القطاعات، بهدف توفير الفرص للطلبة للعمل على مشاريع عملية تخدم قطاع الصناعة، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم التقنية ومهاراتهم الناعمة على حدٍ سواء. كما يسهم هذا التعاون في إعداد جيل من الكوادر المهنية ذات الكفاءة العالية، وسدّ فجوة المهارات التي تشكّل تحدياً كبيراً لأصحاب العمل والطلبة الخريجين الجدد، ويرفد الصناعة بالعقول الشابة المبتكرة والكوادر الاستثنائية.

نهج شامل

اعتبر ديفيد هيوستن مدير مدرسة دوايت في دبي، أن اتباع نهج شامل ومناسب لجميع الثقافات هو المفتاح لتطوير رؤية التعليم في الإمارات، مشيراً إلى أن إدارة المدرسة تسعى جاهدة لرعاية جميع الطلاب على اختلاف ثقافاتهم، هذا الاختلاف الذي يعتبر أحد أعظم نقاط القوة في النظام التعليمي في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: «نحن نعمل بشكلٍ مستمر على تقييم وتحسين مستوى المعرفة والمهارات التي يحتاجها طلابنا، من أجل المساهمة في بناء مجتمعهم، وكذلك تحضيرهم ليندمجوا ضمن عالم الأعمال والاقتصاد في سوقٍ عالمي دائم التغيّر.. يجب أن تكون هذه المهارات هي التي تشكل أساس التعليم في يومنا هذا للمضي قدماً نحو مستقبل مشرق. وقال: «تعد البكالوريا الدولية مثالاً رائعاً وحياً على أهمية النهج الشامل للتعليم، الذي يهدف إلى صقل قدرات الطلاب ليكونوا متوازنين وعلى قدرٍ عالٍ من الاحترام للمكان الذي يعيشون ويعملون فيه».

وأشار إلى أن تنشئة الطلاب وتحضيرهم ليكونوا على مستوى عالمي، يعد جزءاً أساسياً من فلسفة مدرسة دوايت دبي، ونسعى لتحقيق هذه الفلسفة من خلال البكالوريا الدولية وشبكة عالمية من المدارس، والتي تشمل حرماً جامعياً في نيويورك ولندن وشنغهاي وسيول، مما يؤمن للطلاب انتشاراً عالمياً حقيقياً، بلمسة محلية».

ورأت لويزا مكورماك، مديرة حضانة ليدي بيرد في البرشاء، أن خلق الوعي حول أهمية التعليم في السنوات الأولى من عمر الأطفال، وتسليط الضوء على الفوائد الجمّة التي سيجنيها الأبناء في مستقبلهم على جميع الأصعدة الاجتماعية والمهنية وكذلك الاقتصادية، سيساعد في بناء مجتمع متكامل يحاكي رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم، كما سيؤدي رفع الوعي حول أهمية التعليم في المراحل الأولى من سنوات الطفل، إلى تطوير آليات التعلم في الإمارات، مما يؤدي إلى تشكيل مجتمع متماسك ومتكامل على اختلاف ثقافات أبنائه.

تواصل وحراك ميداني

أولت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أهمية كبيرة لأدوار وتطلعات أولياء الأمور من أجل المضي قدماً في تطوير التعليم في الدولة، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يلعبه الأطراف الآخرون في العملية التربوية من معلمين وقيادات لتشكيل رؤية تكاملية في وضع الخطط التطويرية للمنظومة التعليمية.

وأكدت «تعليم» أهمية تكامل الأدوار والشراكة الحقيقة في صياغة الخطط التربوية، بما يشكّل ضمانة لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف التعليم.

وستشهد الفترة المقبلة مشاركة فعلية لأولياء أمور الطلبة ومختلف مكوّنات المجتمع التربوي في العديد من المبادرات والخطط التربوية. وستواصل «تعليم» الجولات الميدانية على مدار العام لتشمل كافة المدارس الحكومية من أجل الحفاظ على تواصل فعال مع الميدان التربوي.

وشددت على تبني نهج التواصل المباشر مع كافة أطراف العملية التعليمية، إذ يتطلب تحقيق قفزة نوعية في المنظومة التعليمية الوطنية حشد كافة الجهود وتوحيدها لإحداث حراك تربوي بنّاء.

من جهة ثانية، أطلقت المؤسسة مبادرة مجالس تعليم للقيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية، بهدف إشراكهم في عملية تطوير المنظومة التعليمية واتخاذ القرارات، والاستفادة من خبرات الميدان في هذا المجال، بما يرتقي بطموحات الدولة ويحقق غاياتها ومستهدفاتها في قطاع التعليم. وتشتمل مجالس تعليم على ثلاثة مجالس، وهي مجلس القيادات المدرسية (مدراء المدارس) ومجلس المعلمين ومجلس المعلمين الشباب.