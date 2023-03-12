«جامعة اللاجئين» تطلق دورات كمبيوتر لـ 300 لاجئ سوري بالأردن

دبي (الاتحاد)

أطلقت جامعة اللاجئين - إحدى المنظمات الدولية السويسرية المعنية بالأعمال الخيرية الإنسانية - عن مشروعها الجديد المتمثل في توفير التعليم الجامعي والتدريب المهني في مخيمات اللاجئين بالأردن لـ 300 لاجئ سوري في علوم الكمبيوتر كمرحلة أولى، وذلك بالشراكة مع الجامعات السبع الرئيسية الملقبة بجامعات «آيفي ليج» ذات السمعة العالمية لعام 2023 في عمان.

تشارك جامعة اللاجئين في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 13 إلى 15 مارس، والذي يحضره كبار صناع القرار العالميين والمنظمات غير الحكومية الرائدة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الخيرية والهيئات الحكومية.

وقالت إيفلين وود، الشريك المؤسس للجامعة على هامش معرض «ديهاد»: «هذا العام يحصل طلابنا من اللاجئين على شهادة cs50 الاحترافية في برمجة الويب، في الفصول الدراسية التي يوفرها الهلال الأحمر الأردني، ويتم تدريسها من قبل مدرسين محليين. هذا البرنامج يزودهم بمهارات قيمة في علوم الكمبيوتر يمكن أن تعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل».

وأضافت:«تفتخر جامعة اللاجئين بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل تبرعات سخية وشركاء مختلفين - الاتحاد الدولي للصليب الأحمر ممثلاً بالدكتور محمد الحديد، رئيس الهلال الأحمر الأردني، والدكتور أمين فوزي، ممثل الاتحاد الدولي للهلال الأحمر في الخليج».