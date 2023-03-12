مدير بلدية رأس الخيمة لـ «الاتحاد»: 4400 ترخيص مبنى ضمن مشروع بارجيل للمباني الخضراء

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشف منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، عن أن مشروع بارجيل ضمن لائحة شروط المباني الخضراء، أحد أهم برامج الاستراتيجية المساهمة ضمن أهداف توفير الطاقة، تمكن من ترخيص 4400 مبنى اعتباراً من عام 2021.

وذكر أن هذا المشروع المهم يحدد الحد الأدنى من المتطلبات عبر خمس فئات، وهي كفاءة استخدام المياه وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والمواد والموارد والراحة والرفاهية، والتي تنقسم إلى اللائحة الأساسية التي تنطبق على المباني الصغيرة واللائحة الشاملة على المباني الكبيرة.

وقال منذر الزعابي لـ «الاتحاد»: «إن المشروع يتضمن ترخيص وبناء الفلل الخاصة والمباني العامة والأخرى الصناعية ومتعددة الطوابق وغيرها، حيث شهدت الفلل الخاصة طلباً متزايداً نتيجة مستوى الوعي الذي تمتع به سكان إمارة رأس الخيمة، والراغبون في تحقيق وفورات بالنسبة للطاقة من المياه والكهرباء على المدى الطويل بعد سلسلة من حملات للتوعية والورش الموجهة إليهم من قبل الدائرة».

وأشار إلى أن المشروع تمكن منذ عام 2021 من بناء أكثر من 1100 مبنى لمبانٍ مختلفة الاستخدام الخاصة بالقاطنين في إمارة رأس الخيمة، فضلاً على المباني التابعة إلى الجهات والمؤسسات وغيرها، التي ترغب في الاستفادة القصوى من نتائج هذا المشروع الحيوي الذي يجعل من المباني أكثر استدامة، عبر تعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة، ويدعم استراتيجية إمارة رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، والنهضة الشاملة، ويساهم في الحفاظ على البيئة. وكشف عن أنه اعتباراً من عام 2021، أدى اعتماد مشروع «بارجيل» إلى توفير حوالي 11 جيجاوات/ ساعة من الكهرباء، و120 ألف متر مكعب من المياه، تتوافق هذه المدخرات مع المباني التي تم تشييدها بالفعل، ومن المتوقع أن تزداد مع تشييد المزيد من المباني في السنوات القادمة، مع العمل على تطوير مواصفات التحسينات في عمليات العزل، والتكييف الفعال والإنارة الفعالة، وغيرها من الجوانب التي تعتمد عليها اللائحة.