7 منشآت طبية تحصل على الاعتماد الأكاديمي في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

حصدت 7 منشآت طبية في مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في تحقيق إنجاز جديد بالحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة، وذلك بعد التزامهم بتطبيق المعايير العالمية المعروفة بـ«جودة عالية في المستشفى»، وهو ما يعتبر إنجازاً جديداً لإدارة مستشفيات الظفرة في تطبيق برامج الجودة والتميز العالمية في مختلف المنشآت الصحية التابعة لها.

وتسعى إدارة مستشفيات الظفرة في حصول جميع المنشآت الطبية التابعة لها على الاعتماد الدولي في التميز والجودة، حيث حصلت مستشفى ليوا ومركز الظفرة لطب الأسرة في مدينة زايد ومستشفى السلع على الاعتماد الدولي في العام الماضي، فيما حصلت مستشفى مدينة زايد ومستشفى جزيرة دلما ومستشفى المرفأ على الاعتماد الدولي في عام 2021.

وتسعى مستشفى غياثي حالياً للحصول على الاعتماد الدولي بعد الانتهاء من كافة التحضيرات والتجهيزات وتوفير المتطلبات والاشتراطات الدولية المطلوبة للحصول على الاعتماد الدولي، وذلك في إطار الجهود المبذولة من إدارة مستشفيات الظفرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان في مختلف مدن منطقة الظفرة وفق أعلى المعايير العالمية المطبقة في ذلك المجال.

الاعتماد الدولي هي عملية تقييم تقوم بها منظمات الرعاية الصحية لتحديد ما إذا كان الأداء يطابق المتطلبات القياسية الرامية إلى تحسين نوعية الرعاية والالتزام بأعلى معايير سلامة المرضى، وتنطوي العملية على استعراض دقيق وشامل للمنشأة من قبل مستشارين وفريق من الأطباء المدربين تدريباً عالياً، وهدفهم سلامة المرضى، ويضعون آراءهم المستقلة في ما إذا كانت منشأة الرعاية الصحية تلبي المعايير الدولية الصارمة الرامية لتحسين نوعية الرعاية الصحية المقدمة. يؤدي تأهيل اعتمادات اللجنة المشتركة الدولية إلى تزويد وحدات الرّعاية الصّحيّة بالمعرفة والعمليّات التي تساعد باستمرار في رفع جودة رعاية المرضى والخدمات الطبيّة، وتمتلك معايير راسخة لتقييم المؤسّسات الطّبيّة في المجالات الأساسيّة الهامّة التي تؤهّلها لتكون على مستوى عالمي.

تقييم صارم

يضمن اعتماد اللّجنة الدّولية المُشتركة للمرضى بأنّ مؤسّسة الرّعاية الصّحيّة التي يختارونها للعلاج قد خضعت لتقييم صارم وامتثلت لسلسلة من المؤهّلات المطلوبة في شروط الرّعاية وسلامة المرضى. ممّا يُقلّل من التّناقضات ويقلّل من المخاطر المتعلّقة بالسّلامة للمرضى بصفتها شركة رائدة في مجال الرّعاية الصّحيّة ومعترف بها عالميّاً.

ويؤدي الحصول على اعتماد اللجنة المشتركة إلى رفع مستوى الإجراءات السّريرية والجراحيّة ويصقل كفاءة الموظفين من خلال تطوير معرفتهم المتعلّقة بالممارسات الأساسيّة.

كما يساعد المُؤسّسات الطّبيّة على التآزر والتّعاون مع الفريق الاستطلاعي التّابع لها وهو عبارة عن مجموعة من الخبراء ينتمون إلى أقسام متنوّعة في مجال الرعاية الصحية.

يساعد المؤسّسات المُعتَمَدة من اللّجنة المشتركة الدولية على ربط وتبادل المعرفة ومناقشة أفضل الممارسات مع المُؤسّسات الطّبيّة في جميع أنحاء العالم.

يزوِّد المنظّمات الطبية بكفاءة أساسية في اختيار الإجراءات بناءً على أساس الرّعاية الفضلى للمرضى وتقديم أفضل الخدمات لهم.