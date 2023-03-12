علاج 50 مريضاً بالتصلب المتعدد مجاناً

دبي (الاتحاد)

أعلن مصنع لايف فارما للأدوية بدبي عن المساهمة مع شركة «منزل» لخدمات العناية الصحية المنزلية، في توفير الأدوية لـ 30 مريضاً مصاباً بمرض التصلب العصبي المتعدد لمدة عام. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع «منزل» على تحمل «لايف فارما» 50% من تكلفة العلاج بقيمة تقريبية تبلغ 1.6 مليون درهم إماراتي للمرضى الذين يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد.

وكشف مصنع «لايف فارما» عن اعتزامه زيادة المرضى المشمولين بالمساهمة في تحمل تكلفة علاجهم إلى خمسين (50) مريضاً من مرضى التصلب العصبي المتعدد في المستقبل القريب، مع وجود خطة لتوسيع الدعم لأكبر عدد ممكن من المرضى الذين يعانون من أمراض مختلفة من خلال التبرع بالأدوية في مجالات علاجية مختلفة.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة لايف فارما: «بالنظر إلى ما بعد عام 2023، نخطط لتقديم مزيد من الدعم لأكبر عدد ممكن من المرضى الذين ينتظرون الحصول على أدوية جديدة». وأشار إلى حرص لايف فارما على المساهمة في برامج دعم المرضى لتخفيف معاناة المرضى وخاصة ذوي الدخل المحدود، وذلك في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وتماشياً مع قيم دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم العلاج لمن لا يستطيعون تحمل نفقاتهم العلاجية الطبية. ويتزايد انتشار التصلب المتعدد بسرعة على الصعيدين العالمي والإقليمي، وهو اضطراب يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويؤثر على الدماغ والنخاع الشوكي فيما تبقى العضلات والأعصاب خارج النخاع الشوكي سليمة.