«الوطني» يلتقي بالوفد البرلماني الإيراني لاجتماعات المنامة

المنامة (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، بمجتبى رضاخواه رئيس وفد مجلس الشورى بجمهورية إيران الإسلامية، وذلك على هامش الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة حالياً بمركز البحرين العالمي للمعارض.

شارك مروان عبيد المهيري والدكتورة موزة محمد بن حمرور العامري، أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة التنمية المستدامة للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد أمس في المنامة ، ضمن اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد والدورة 211 للمجلس الحاكم.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات، وفي مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية على مشروع قانون صفر كربون للمحافظة على الغابات، أكدت الدكتورة موزة العامري على ضرورة إضافة بند حول استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر COP28، الذي سيقام في دبي لمواصلة مخرجات COP26 و COP27 بشأن المحافظة على الغابات، وقد تم الأخذ بتعديلات الشعبة البرلمانية الإماراتية في اللجنة.

وقدم مروان المهيري عرضا حول استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، حيث قال «نأمل أن يكون محطة مهمة بالنسبة للعمل المناخي حيث سيشهد إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس».