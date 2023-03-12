«إقامة دبي» تعلن مُخرجات المرحلة الأولى من «الاتصال المرئيّ»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب في دُبيّ عن مُخرجات المرحلة الأولى من خدمة «الاتصال المرئيّ»، موضحةً أنها استقبلت مُنذ إطلاقها في 11 يناير الماضي حتى الآن أكثر من 250 ألف اتصال، وتمكّنت من الردّ بنجاحٍ تام على الاتصالات المتعلقة باستكمال طلبات إجراءات الخدمات الماليّة والإقامة الذهبيّة والحالات الإنسانيّة والاستشارات القانونيّة والإجراءات المتعلقة بخدمات المنشأة والمستثمر العقاري وأُذونات الدخول والتحقيق والمتابعة والجنسيّة.

وقال العميد حسين إبراهيم مُساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسيّ في «إقامة دُبيّ»: إنَّ هذه الخدمة المُميزة تسمح باستكمال إجراءات المعاملات وتحديث البيانات وتقديم الوثائق «عن بُعد» عبر تواصلٍ مرئيّ ومُباشر وتفاعليّ مع الموظف المسؤول دون الحاجة للقدوم الشخصيّ، لافتاً إلى أنّ هذا المشروع أثبت جاهزيّة «إقامة دُبيّ» للمستقبل بالمضيّ قُدماً نحو العالم الرقميّ عبر بنيةٍ تحتيّة رقميّة متطورة من خلال حُزمةٍ من الخدمات الإلكترونيّة التي بُنيت على أفكارٍ استباقيّة تصبّ في تعزيز جودة حياة المتعاملين، وتسهيل آليّات تقديم الخدمات ضمن أُطرٍ حديثة تُحاكي المستقبل القريب.

وأشار إلى أنّ الاتصال المرئيّ يمنح فئات المتعاملين كافة فرصة لاستكمال تقديم طلبات المعاملات أثناء وجودهم في منازلهم أو مكاتبهم لإتاحة الحُصول على الخدمة بكفاءةٍ عاليّة مع ضمان أقل جُهد ووقتٍ من خلال الاتصال المرئيّ المُباشر مع الموظف المسؤول لتوفير النواقص أوتحديث البيانات،

وأوضح العميد حسين إبراهيم أنَّ عدداً كبيراً من الاتصالات الواردة كان عبارة عن استفسارات، مُنوّهاً بأنَّ هذه الخدمة مُخصصة لاستكمال إنهاء إجراءات المعاملات، ويمكن للمتعاملين الحُصول على ردّ لكافة الاستفسارات عبر مركز اتصال آمر على الرقم المجانيّ 8005111 الذي يعمل على مدار السّاعة طيلة أيام الأسبوع.