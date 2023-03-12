عبدالله المري يلتقي وفوداً دولية

دبي (الاتحاد)

التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من كبار الشخصيات الدوليين في القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، والتي اختتمت أعمالها في مركز دبي التجاري العالمي مؤخراً، بعد 3 أيام حافلة بالمؤتمرات والجلسات وورش العمل، شارك فيها نخبة من قادة الشرطة الدوليين والمنظمات وجهات إنفاذ القانون، والخبراء في ذات المجال، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجههم لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للقارات، والاطلاع على أحدث أنواع التكنولوجيا الداعمة للعمل الشرطي.

والتقى معالي القائد العام لشرطة دبي، كول بلاش، مفوض شرطة غرب أستراليا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى معاليه بنادي ضباط الشرطة، الفريق انونز فاردي، مدير مكتب التنسيق والتخطيط لقوات الشرطة الإيطالية، والذي تقدم بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على الدعوة والاستقبال، وبحثا سبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، منها المجال التدريبي والأكاديمية، وكذلك المشاركة في مختلف البرامج التعليمية والمسابقات والأنشطة الشرطية.

تعاون

التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أدريان سيرل، مدير المركز الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية في الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة، وناقشا سبل التعاون المشترك، وتبادل الأفكار التطويرية التي تخدم الأجهزة الشرطية وتعزز من الأمن والأمان في المجتمعات.