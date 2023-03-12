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«منافذ الشارقة» تكرم الفائزين بجائزة «ديم للأداء المتميز»

محمد الرئيسي وكبار الحضور والمكرمون خلال الاحتفال (من المصدر)
13 مارس 2023 00:24

الشارقة (الاتحاد)

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كرمت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية التابعة لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، الموظفين الفائزين بجائزة «ديم للأداء المتميز» التي تم استحداثها العام الماضي، انطلاقاً من حرص اللجنة على تكريم الموظفين المتميزين بهدف رفع كفاءة الأداء وتحفيزهم على مواصلة العطاء. وتم التكريم خلال حفل أقيم في مركز الحفية لصون البيئة الجبلية بمدينة كلباء.
وأشاد محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة رئيس اللجنة خلال كلمة ألقاها، بالجهود المتميزة لكافة الموظفين على أدائهم وتميزهم في العمل وفاعليتهم بضبط الممنوعات لكونهم خط الدفاع الأول وحصن الوطن المنيع، وحرصهم على تسهيل الإجراءات الجمركية على المتعاملين، مؤكداً أن هذا التكريم يعد حافزاً كبيراً لجميع الموظفين على الاستمرار في العطاء والتميز، مثمناً في الوقت ذاته الدور الكبير الذي يؤديه الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق النجاحات والتميز، مشيراً إلى أن اختيار اسم ديم على الجائزة جاء تيمناً باستراحة جبل ديم التي وهبها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هذا الاسم، وتُعد إحدى الواجهات السياحية المهمة على مستوى إمارة الشارقة والدولة.

الشارقة
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