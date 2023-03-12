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أحمد بن طحنون يطلع على أنشطة «إسعاد»

أحمد بن طحنون خلال زيارته مركز بطاقة «إسعاد» وفي الصورة منى العامري (من المصدر)
13 مارس 2023 00:24

دبي (الاتحاد)

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زار اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق له، مقر مركز بطاقة إسعاد في أكاديمية شرطة دبي، وكان في استقباله منى محمد العامري مديرة مركز بطاقة إسعاد، والعقيد مسعود الحماد، نائب مدير المركز، وموظفو وموظفات مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي.
وخلال الزيارة، استمع سمو الشيخ والوفد المرافق له إلى شرحٍ تفصيلي حول مركز إسعاد قدمته منى العامري، ومدى الانتشار المحلي والإقليمي والدولي الذي وصلت إليه بطاقة إسعاد، بالإضافة إلى الأنشطة الإنسانية والمجتمعية التي ينفذها المركز، والتي تأتي في سياق الهدف الذي أُنشئت من أجله البطاقة، وهو تحقيق السعادة للموظفين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المنضمين إلى برنامج إسعاد
وقدمت العامري بالأرقام حصيلة الوفر المالي الذي حققته البطاقة لحامليها خلال 5 سنوات منذ نشأتها في 18 مارس 2018م، والذي وصل إلى مليار و31 مليوناً و200 ألف درهم، كما أشارت العامري إلى التوسع في انضمام العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة إلى برنامج «إسعاد» في إمارات الدولة كافة، حيث وصل عدد من يحملون بطاقة إسعاد إلى 178 ألف موظف وموظفة يمثلون 445 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة.
وفي نهاية الزيارة، أشاد الشيخ أحمد بن طحنون، بالجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز بطاقة «إسعاد» في سبيل خلق وسائل جديدة تحقق السعادة لعدد كبير من الموظفين وأسرهم، موجهاً بأهمية الاستمرار في تطوير خططهم وأعمالهم وأنشطتهم في هذا الاتجاه.

أحمد بن طحنون
بطاقة إسعاد
أكاديمية شرطة دبي
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