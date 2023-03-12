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شرطة أبوظبي تناقش «السعادة والإيجابية»

مشاركون خلال الحلقة النقاشية (من المصدر)
13 مارس 2023 00:24

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي حلقة نقاشية حول كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعنوان «تأملات في السعادة والإيجابية»، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وذلك ضمن شهر القراءة الوطني؛ وبهدف تعزيز وزيادة الارتباط بالقراءة وتبادل المعرفة.
وأوضح المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس لجنة الأدباء والقراءة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن الكتاب يضم دروساً ونماذج وقصصاً قائمة على فلسفة مختلفة في الحياة الإيجابية كمنظور وإسعاد الناس كغاية وأسلوب حياة.
ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي وحرصها المستمر على نشر مبادرات معرفية وتثقيفية تسهم في تعزيز الثقافة والوعي، وتشجيع القراءة والمطالعة، بما ينعكس إيجابياً في تعزيز قدرات ومهارات المنتسبين، والإسهام في تطوير العمل بصورة مؤسسية. واستعرض الدكتور يوسف أحمد عمر من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مفاهيم ومقومات ومؤشرات السعادة والإيجابية في الكتاب، والتي تعتبر الركيزة الأساسية ومنهجاً لترسيخ ثقافة التطوع المعرفي، ونشر ثقافة القراءة في المجتمع الإماراتي، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
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