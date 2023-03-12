"أبوظبي التقني" يستقطب 100مواطن للتنافس في "مبرمج المستقبل" للمرة الأولى خلال المسابقة الوطنية للمهارات
مبارك الشامسي
12 مارس 2023 19:26
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الامارات"، يستقطب مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مائة مواطن ومواطنة من شباب الإمارات، للتنافس في فئة جديدة بعنوان " مبرمج المستقبل" تطرح لأول مرة، خلال الدورة الرابعة عشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2023 التي تنطلق غداً الإثنين"13 مارس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة مئات من شباب وفتيات الإمارات أصحاب المهارات المتخصصة؛ الذين يتنافسون في 23 مهارة هندسية وتكنولوجية وفنية.
وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ إن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تركز هذا العام، على" مبرمج المستقبل" تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تطوير استراتيجيات العمل التي تستهدف اكتشاف وصقل وصناعة الكوادر المتخصصة في البرمجيات التي تقود عصر ما بعد الثورة الرقمية، حيث تتحكم الروبوتات والأجهزة الذكية في قطاعات التعليم، والتجارة الإلكترونية، والمعاملات البنكية، وغيرها من القطاعات الحيوية المتنوعة والأمور الحياتية التي أصبحت تنجز بنسبة 100% عن بعد، وهو الأمر الذي جعل للمبرمج دوره الرئيس في قيادة المجتمعات الى نمط متطور للغاية، وأسلوب حياة كنا نعده خيالا علمياً، وأمور لا يصدقها عقل، الا أن هذا الخيال، الآن أصبح واقعا نعيشه، ونعمل ليكون لأبناء الإمارات دوره الفاعل والمؤثرفي صناعته وفق أعلى المعايير العالمية.
وأضاف الدكتور مبارك الشامسي حديثه قائلا: وبالتاكيد فإن دخول البرمجة وتحكمها في تطور الدول والمجتمعات، وريادة الأعمال؛ يجعل هناك زيادة كبيرة وتنوعاً غير مسبوق في وظائف المستقبل التي تعتمد على البرمجة، بما يجعل هناك اقبالاً كبيراً من المؤسسات الحكومية والخاصة، لتوظيف المبرمجين في كافة المجالات والتخصصات، وهو الأمر الذي يشير بوضوح الى ضرورة العمل المبكر والمبتكر لتمكين المواطنين ولذلك حرصنا هذا العام على استقطاب 100 طالب وطالبة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية للمشاركة في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في مجال البرمجة بهدف تعزيز مهاراتهم وتكوين اتجاه إيجابي لديهم نحو تعلم التقنيات البرمجية والرقمية، مما سيسهم في تكوين جيل قادر على المنافسة العالمية في المهارات الرقمية، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
واختتم مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني فقال"ندعو الجميع الى حضور فعاليات منافسات الدورة الـ14 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، لمتابعة أداء شباب الإمارات، في مهارات البرمجة، وغيرها من المهارات المهمة التي لها الدور المؤثر في صناعة مستقبل الأفراد والمجتمعات والدول التي تعمل ليكون لمواطنيها الصدارة في تقدم الشعوب والأمم.