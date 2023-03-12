صقر غباش يتفقد منصة "كوب 28" المقامة على هامش اجتماعات البحرين
صقر غباش يتفقد منصة "كوب 28" المقامة على هامش اجتماعات البحرين
12 مارس 2023 19:14
تفقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي منصة مؤتمر الأطراف "كوب 28" المقامة على هامش اجتماعات الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة بمشاركة رؤساء ووفود البرلمانات على مستوى العالم.
وأبدى معاليه سروره بمستوى منصة "كوب 28" المقامة في إطار التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومؤتمر الأطراف "كوب 28" لإطلاع أكثر من 1700 برلماني يمثلون أكثر برلمانات العالم على جهود الإمارات في مجال التغير المناخي ومستوى جاهزية مدينة إكسبو لاستضافة هذا الحدث المهم، مشيرا إلى أن المجلس الوطني الاتحادي دأب على تسليط الضوء على قضايا التغير المناخي والطاقة المتجددة في مختلف الفعاليات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لاسيما في الاتحاد البرلماني الدولي.
وأكد معالي صقر غباش أن قضية التغير المناخي تمثل أولوية في دولة الإمارات، التي اتخذت خطوات وخططا واستراتيجيات ومبادرات ومشاريع هامة لدفع التحوّل نحو الطاقة المتجددة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، وباتت الدولة منصة عالمية للعمل المناخي.
وأعرب معاليه عن تطلعه لأن يصل العالم إلى مستوى عال من التعاون، والتركيز على بناء مستقبل أفضل للعالم، عبر التعامل مع تحديات التغير المناخي للوصول إلى حلول تساهم بشكل عملي وتكون في صالح البشرية جمعاء.
واطلع معالي صقر غباش من سارة عادل شو مستشار رئيسي إدارة الشراكات بمكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات وعبيد أحمد الظنحاني متخصص المشاركة الدبلوماسية بمكتب " كوب 28" على دور دولة الإمارات في التحول المناخي العالمي والتجربة الإماراتية في الالتزام المناخي وحماية البيئة من تداعيات التلوث وانبعاثات الكربون الضارة.
وأكد القائمون على المنصة أن استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف "كوب 28" خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي سوف يساهم في تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي وتسريعه للوفاء بالالتزامات التي قطعها العالم على نفسه، وأشاروا إلى أن " كوب 28 " سيساهم في حشد الجهود الإقليمية والدولية للوصول لرؤية واضحة حول كيفية حسم القضايا المناخية العالقة والمُرَحَّلة من القمة السابعة والعشرين التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية.
كما زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي يرافقه وفد المجلس البرلماني، معرض البحرين الدولي للحدائق المقام في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث كان في استقبال معاليه ووفد المجلس سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام لتنمية القطاع الزراعي بمملكة البحرين ومنصور الجويعد المستشار بسفارة الدولة لدى مملكة البحرين.
واطلع معاليه خلال زيارته لجناح الدولة في المعرض على أفضل الممارسات على المستوى الوطني في مجال الحدائق بمشاركة من بلديات أبوظبي ودبي والشارقة منوها بتجربة الإمارات في زراعة القرم.