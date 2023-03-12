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صقر غباش يلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني

صقر غباش يلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني
12 مارس 2023 19:13

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري.

وأعرب معالي صقر غباش خلال اللقاء عن التقدير والثناء الكبيرين للجهود التي بذلتها مملكة البحرين من أجل استضافة أكبر تجمع برلماني دولي، مؤكدًا أنّ النجاح الذي تسجله البحرين في احتضانها لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي يرسّخ المكانة الدولية التي وصلت إليها، والثقة الدولية التي تحظى بها.

وأثنى الجانبان على استمرار اللقاءات والاجتماعات البرلمانية الثنائية بين البلدين الشقيقين، والحرص على تفعيل المبادئ الرصينة والأسس المتينة للدبلوماسية البرلمانية، وجعلها رافدًا مهمًا للنجاحات والإنجازات المشتركة.

وأشار معالي صقر غباش إلى أنَّ دولة الإمارات تدعم المبادرات والخطوات المتميزة التي تقدمها مملكة البحرين في سبيل نشر قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي، والحوار البنّاء بين دول وشعوب العالم كافة، مشيدًا بأواصر المحبة والمودة والأخوة الراسخة التي تجمع الإمارات بالبحرين.

حضر اللقاء سعادة كل من : الدكتورة موزة محمد بن حمرور العامري وسعيد العابدي والدكتورة شيخة الطنيجي وعدنان حمد أعضاء المجلس الوطني، وسعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

كما حضر اللقاء من الجانب البحريني الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وخالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وهالة رمزي فايز رئيس لجنة الخدمات، والسيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

من جانبه أشاد معالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمسارات التعاون والتنسيق البرلماني الوثيق بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشكل انعكاسًا لعمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطوّر مستدام وتقدم مشهود في شتى المجالات.

وأكد معاليه أنَّ التعاون البرلماني بين البلدين أبْرَزَ الاهتمام والدعم الذي يوليه البلدان لنشر التعايش والتسامح العالمي والحوار بين مختلف دول وشعوب العالم، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين "حفظهما الله".

ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ مملكة البحرين ودولة الإمارات تقدّمان نموذجًا حضاريًا في الشراكة الأخوية الثابتة، وتبنّي المبادرات التي تنهض بالمساعي الدؤوبة لترسيخ السلام والوئام في دول العالم كافة.

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