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"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي

"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
12 مارس 2023 14:38

دشنت شرطة أبوظبي "روبوتاً ذكياً" في مديرية المرور والدوريات لتقديم خدمات استباقية متميزة للمتعاملين ضمن توظيف وتطوير تكنولوجيا المستقبل إلى جانب مشاركته في التوعية والتثقيف المروري الرقمي.  

 وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري نائب مدير قطاع العمليات المركزية أن الروبوت يتيح  للمتعاملين والمراجعين التعرف على الإجراءات والمستندات اللازمة لمعاملاتهم المختلفة عبر تقديم إجابات شافية لهم كما يستخدم في التوعية من خلال عرض الفيديوهات المرورية الرقمية والرد على استفسارات الجمهور.

وذكر أن الروبوت يسهم في الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي ويعزز الجاهزية للمستقبل لإنجاز المهام الأمنية والشرطية، وتسريع تبني هذه التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أنه سيتواجد في مركز إسعاد المتعاملين بمديرية المرور والدوريات إسهامًا في تعزيز ريادة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مؤشرات التنافسية العالمية.

حضر التدشين العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة وعدد من مديري الإدارات وضباط ومنتسبي المديرية.

  

 

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