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"الشارقة الخيرية": 144 موقعاً لتوزيع الوجبات خلال رمضان

مقر «الشارقة الخيرية» (أرشيفية)
12 مارس 2023 14:32

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية تخصيص 144 موقعاً في كافة مدن ومناطق الإمارة..طيلة شهر رمضان المبارك لتوزيع ما يزيد عن 900 ألف وجبة إفطار صائم.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي إن مشروع إفطار صائم يأتي على رأس مشاريع الحملة الرمضانية ويتميز بتوسعه وانتشاره حيث تقدر أعداد المستهدفين لنحو 907 آلاف وجبة إفطار بواقع 30 ألف وجبة يومياً. 

مشيراً إلى أنه سيتم اتباع آلية التوزيع داخل خيام الإفطار من خلال 41 خيمة وذلك وفق رغبة المتبرعين  في مقابل 103 مواقع بنظام التوزيع من دون خيام.

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