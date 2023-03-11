هيئة أبوظبي للدفاع المدني تكرّم فريق الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

كرَّم العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، فريق الإمارات للبحث والإنقاذ تقديراً لجهوده الإنسانية والعملياتية الكبيرة، ضمن مهمة «الفارس الشهم2» لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا وسوريا.

وأعرب عن تقديره لجهود الفريق في المهمتين، وحرصه الشديد على الإسهام القوي في إنقاذ ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، وأداء المهام باحترافية كبيرة في العثور على الناجين، موضحاً أن الفريق قدم نموذجاً مشرفاً للتفاني في خدمة الوطن ومثالاً يحتذى به لكافة الجهات الإنسانية والإغاثية.

وأكد اعتزاز وفخر القيادة الرشيدة بالأدوار الريادية لفريق الإمارات للبحث والإنقاذ ومختلف الجهات الإغاثية والإنسانية في أداء واجبها الإنساني الذي يعكس مكانة الإمارات، وتميزها المستمر بين دول العالم المتقدمة في مد أيادي الخير والعطاء لشعوب العالم.

وأشاد المقدّم حمد محمد الكعبي قائد الفريق الإماراتي للبحث والإنقاذ بالتكريم الذي يعد وساماً على الصدور، موضحاً أن الفريق أدى واجبه في الاستجابة لكارثة الزلزال التي ألمّت بالأشقاء والأصدقاء في تركيا وسوريا، منذ الأيام الأولى للكارثة جنباً إلى جنب مع الفرق الوطنية، وتقييمه الأضرار الموجودة مباشرته على الفور بعمليات البحث والإنقاذ في سرعة استجابة قياسية تكللت في أداء المهام بنجاح.

وفي نهاية الحفل، كرم العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري الفريق، بحضور مديري القطاعات في الهيئة.





