سلطان النيادي يباشر تجاربه في محطة الفضاء الدولية

آمنة الكتبي (دبي)

قضى سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، أول أسبوع في محطة الفضاء الدولية، حيث تمت مراقبة عملية تأقلمه ورواد فضاء طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6» على الجاذبية الصغرى على متن محطة الفضاء الدولية، وسيباشر بعمل التجارب التي ستكون نوعاً ما بسيطة وتمهيدية للمهمة العلمية والتي سيجري فيها رائد الفضاء النيادي 19 تجربة علمية خلال 4000 ساعة على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك ضمن سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة التي تهدف للتوصل لنتائج علمية مهمة، حيث سيقوم بإجراء عدد كبير منها بشكل شخصي.

وستكون التجارب البحثية، بالتعاون مع وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية، والمركز الوطني لدراسات الفضاء بفرنسا، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، فيما سيشارك مع فريق المهمة في أكثر من 200 بحث علمي متنوع، تسهم في توفير إجابات من شأنها مساعدة العلماء في إرسال رحلات استكشاف مأهولة لكواكب في الفضاء العميق.

ويقضي الدكتور النيادي أيضاً وقتاً في وحدة كيبو اليابانية، وهي قسم من محطة الفضاء الدولية، حيث يمكن لرواد الفضاء إجراء تجارب علمية، كما ستشمل بعض تجاربه العلمية الأخرى في المحطة، دراسة كيفية احتراق مواد معينة في بيئة الجاذبية الصغرى، وإجراء أبحاث لمعرفة كيفية تأثير الفضاء على أنسجة القلب.

وتشمل التجارب مجموعة من المجالات، أبرزها آلام الظهر، واختبار وتجربة التقنيات، وعلم «ما فوق الجينات»، وجهاز المناعة، وعلوم السوائل، والنبات، والمواد، إضافة إلى دراسة النوم، والإشعاعات، كما يعمل الرواد في محطة الفضاء الدولية بزراعة النباتات والخضراوات بشكل أساسي لدراسة كيفية تحقيقها في بيئة الجاذبية الصغرى، وما إذا كان بإمكانها أيضاً تزويد رواد الفضاء بمصدر غذاء مستدام في المستقبل.

قبة مرصد محطة

الفضاء الدولية

ونشر سلطان النيادي تجربته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر «فيديو» أثناء وجودهم فوق أفريقيا خلال وجوده في قبة مرصد على محطة الفضاء الدولية، وهي البقعة الأكثر شعبية في المحطة بين رواد الفضاء، وتوفر القبة مناظر خلابة للأرض، حيث تدور المحطة حول الكوكب 16 مرة في اليوم.

التغيرات الجسدية

يتغير شكل رواد الفضاء فور وصولهم إلى محطة الفضاء الدولية، ويعود ذلك بحسب وكالة ناسا الفضائية إلى انعدام الجاذبية في المحطة، حيث يمر الجسد والعقل بالعديد من التغييرات مع اندفاع الدم إلى الأعلى، كما ليس هناك جاذبية لسحب الدم إلى الجزء السفلي من الجسم، وبدلاً من ذلك يذهب الدم إلى الصدر والرأس، مما يتسبب في انتفاخ وجوه رواد الفضاء، وانتفاخ الأوعية الدموية في أعناقهم.