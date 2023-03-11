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غباش: تنسيق المواقف العربية يحقق مردوداً إيجابياً في المحافل البرلمانية

غباش: تنسيق المواقف العربية يحقق مردوداً إيجابياً في المحافل البرلمانية
12 مارس 2023 00:56

المنامة (الاتحاد) 

شارك معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الخليجية، وفي الاجتماع التنسيقي الذي عقدته المجموعة العربية ضمن اجتماعات الجمعية الـ 146 للاتحاد والدورة الـ 211 للمجلس الحاكم في مملكة البحرين، بمشاركة وحضور رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، ورؤساء البرلمانات العربية.
وأكد معالي صقر غباش، أهمية تنسيق المواقف بين المجموعة الجيوسياسية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين برلمانات دول العالم كافة، ما يكون له المردود الإيجابي على الأدوار الفاعلة التي تقوم بها البرلمانات الخليجية والعربية، وحضورها الإيجابي والمهم في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الاجتماعات التنسيقية تمثل فرصة مهمة لتوحيد المواقف ووجهات النظر فيما يخص الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية 146.
وأشار معاليه إلى أن الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية الذي يضم وفود المجموعة البرلمانية العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، يأتي في إطار التشاور بين البرلمانات العربية، أعضاء الاتحاد، فيما بينها، حول القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة والمجلس الحاكم للاتحاد، وصياغة موقف موحد ومشترك تجاه هذه القضايا.
حضر الاجتماعين، أعضاء وفد المجلس الوطني الاتحادي: معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشُعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، وكل من سارة محمد فلكناز، نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد العامري، وميرة سلطان السويدي، والدكتورة حواء سعيد المنصوري، وعدنان حمد الحمادي، وسهيل نخيرة العفاري، أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
فيما عرض معالي الدكتور النعيمي، خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، تقريراً تضمن مشاركة ممثل المجموعة العربية في أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، واللجان الفرعية التابعة لها.

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تقرير
تضمن التقرير نشاط عمل الاتحاد والقضايا السياسية الراهنة، ووثيقة المشروع السياسي للاتحاد في الأمم المتحدة التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للاتحاد، مبيناً أنه بالنسبة للوضع المالي للاتحاد فقد شارك في اللجنة الفرعية للشؤون المالية التابعة للجنة التنفيذية التي قامت بإعداد الميزانية الجديدة للاتحاد لعام 2023، والتي بنيت على الأهداف الخمسة لاستراتيجية الاتحاد (2022-2026)، مشيراً إلى أن التقرير تضمن أيضاً سياسة حماية البيانات، وسياسة الاتحاد البرلماني الدولي بشأن التحرش، والمراقبين الدائمين للاتحاد البرلماني الدولي.
واستعرض معاليه الوضع المالي للاتحاد البرلماني الدولي حتى يناير 2023م، والمساهمات الطوعية المقدمة من المنظمات والبرلمانات الوطنية، حيث استطاع الاتحاد البرلماني الدولي الإبقاء على مستوى المساهمات الطوعية. وحول مجموعة العمل حول الشفافية والمساءلة والانفتاح التابعة للجنة التنفيذية، أوضح معاليه أن المجموعة ناقشت وثيقة مدونة السلوك الخاصة بمسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي بهدف مساعدتهم في الوفاء بالتزاماتهم تجاه الاتحاد البرلماني الدولي.
وحول المكاتب الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي، أكد معاليه أن كلتا المجموعتين الجيوسياسيتين الأفريقية والعربية أكدت إنشاء مكتب إقليمي في القاهرة للمنطقة العربية.
وحول جائزة IPU Cremer-Pass، أكد معاليه أن اللجنة التنفيذية استعرضت التعديلات المقترحة على نظام الجائزة، والتي تشمل دمج آلية تقييم المرشحين في النظام، وإضافة تعديلات أخرى تضمن نظاماً أكثر إنصافاً لتوزيع الأصوات. ومن المقترح في هذه الدورة من الجائزة، وتماشياً مع استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي 2022-2026، وتركيزها على العمل المناخي، هو منح الجائزة لنائب أو مجموعة من النواب الذين قدموا مساهمات بارزة في العمل المناخي.
فيما اعتمدت المجموعة الجيوسياسية العربية مرشحيها للجان الاتحاد البرلماني الدولي في دورته المقبلة.

 

 

صقر غباش
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المجلس الوطني الاتحادي
البحرين
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