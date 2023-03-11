الأحد 12 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وفد الشعبة البرلمانية يشارك في «البرلماني الدولي» بالبحرين

صقر غباش خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي العربي (من المصدر)
12 مارس 2023 00:56

البحرين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
"الشارقة الخيرية": 144 موقعاً لتوزيع الوجبات خلال رمضان

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماعات التنسيقية للمجموعة الجيوسياسية الإسلامية والآسيوية على هامش أعمال الجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين،
وتم خلال اجتماع المجموعة الإسلامية استعراض مجمل الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، إضافة إلى بحث أهم القضايا والأوضاع على الساحتين العربية والإسلامية، وذلك لتبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة، وتنسيق المواقف بشأنها.
حضر اجتماع المجموعة الإسلامية أعضاء وفد المجلس الوطني الاتحادي معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، وكل من: والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة حواء سعيد المنصوري، وسهيل نخيرة العفاري، أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وأكد معالي صقر غباش، خلال الاجتماع التنسيقي الإسلامي، أهمية التنسيق بين المجموعات الجيوسياسية للوصول إلى توافق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.
من جانب آخر، شارك مروان المهيري وشيخة الطنيجي والدكتورة حواء الضحاك أعضاء وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الآسيوية في الاتحاد البرلماني الدولي، لعرض أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش والبحث أمام الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي.

الشعبة البرلمانية
البرلماني الدولي
البحرين
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
تصريح جديد من الصحة العالمية عن منشأ كورونا
اليوم 14:52
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
الإمارات
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
اليوم 14:38
مقر «الشارقة الخيرية» (أرشيفية)
الإمارات
"الشارقة الخيرية": 144 موقعاً لتوزيع الوجبات خلال رمضان
اليوم 14:32
منشأة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية(أرشيفية)
الاقتصادي
أرامكو السعودية تسجل أرباحاً قياسية في 2022
اليوم 14:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©