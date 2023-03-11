وفد الشعبة البرلمانية يشارك في «البرلماني الدولي» بالبحرين

البحرين (الاتحاد)

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماعات التنسيقية للمجموعة الجيوسياسية الإسلامية والآسيوية على هامش أعمال الجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين،

وتم خلال اجتماع المجموعة الإسلامية استعراض مجمل الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، إضافة إلى بحث أهم القضايا والأوضاع على الساحتين العربية والإسلامية، وذلك لتبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة، وتنسيق المواقف بشأنها.

حضر اجتماع المجموعة الإسلامية أعضاء وفد المجلس الوطني الاتحادي معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، وكل من: والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة حواء سعيد المنصوري، وسهيل نخيرة العفاري، أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وأكد معالي صقر غباش، خلال الاجتماع التنسيقي الإسلامي، أهمية التنسيق بين المجموعات الجيوسياسية للوصول إلى توافق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.

من جانب آخر، شارك مروان المهيري وشيخة الطنيجي والدكتورة حواء الضحاك أعضاء وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الآسيوية في الاتحاد البرلماني الدولي، لعرض أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش والبحث أمام الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي.