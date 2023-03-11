بلدية أبوظبي تدعو إلى استخدام التطبيقات الذكية لطلب الذبائح

أبوظبي (الاتحاد)

رفعت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في قطاع خدمات البلدية- إدارة الصحة العامة، جاهزية المسالخ التابعة لها داخل جزيرة أبوظبي وخارجها على كل المستويات لاستقبال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك؛ بهدف تلبية احتياجات المتعاملين من الذبائح خلال هذه الأيام المباركة.

وجهزت البلدية المسالخ التابعة لها لاستيعاب أكثر من 7000 ذبيحة يومياً في أوقات الذروة، حيث يمكن لكل مسلخ من المسالخ الآلية في أبوظبي والشهامة والوثبة استيعاب 1500 ذبيحة يومياً من الماعز أو الغنم، وكذلك 50 ذبيحة من الجمال والأبقار، أما مسلخ بني ياس فيمكنه استيعاب 2500 ذبيحة يومياً في أوقات الذروة، وتزيد الأعداد أيام العيد في كافة المسالخ.

وقد عملت البلدية على توفير الكادر الطبي المؤهل بالأعداد المطلوبة في جميع المسالخ التي تتبعها للقيام بعمليات فحص شحنات الحيوانات الحية الواردة إلى أسواق المواشي، وإجراء الفحص الدوري للحيوانات بالحظائر، وفحص الحيوانات قبل الذبح وبعد الذبح للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والآفات المرضية التي تؤثر على الصحة العامة.

وخصصت البلدية المسلخ الآلي في أبوظبي ومسلخ الشهامة الآلي ومسلخ الوثبة الآلي ومسلخ بني ياس لاستقبال الجمهور، حيث حددت ساعات العمل خلال شهر رمضان من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً، على أن يتم إغلاق شباك التذاكر عند الساعة 5:30 مساءً،

عدا يوم الجمعة فيتم الإغلاق عند الساعة 12:00 ظهراً وإعادة الفتح الساعة 2:00 بعد الظهر، كما يمكن للجمهور طلب الذبائح عبر التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية من جميع المسالخ الآلية.