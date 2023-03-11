الطقس غائم جزئياً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة، خاصة على بعض المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 03: 16 والمد الثاني عند الساعة 04:00، والجزر الأول عند الساعة 09:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:31. وفي بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:13 والمد الثاني عند الساعة 00:20، والجزر الأول عند الساعة 18:22 والجزر الثاني عند الساعة 07:15.