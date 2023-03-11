«حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز» تنظِّم ملتقى الموهوبين

دبي (الاتحاد)

نظَّم مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، فعاليات الملتقى الخليجي الرابع للطلبة الموهوبين خلال الفترة من 10 إلى 11 مارس الجاري في دبي، وذلك بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع، والذي يتم فيه الاحتفاء بالطلبة الموهوبين بمجلس التعاون الخليجي من خلال تسليط الضوء على إنجازاتهم وابتكاراتهم المتميزة.

واستهدف الملتقى الطلبة الموهوبين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً، لتبادل الخبرات والتجارب العلمية بين الطلبة الموهوبين من دول الخليج، وذلك في مجالات مواهبهم، وإتاحة الفرصة لهم لمناقشته القضايا المشتركة مع أقرانهم والمختصين على المستوى الخليجي.

وناقش الملتقى، على مدى يومين، تعزيز المهارات الشخصية والقيادية لدى الطلبة المشاركين في الملتقى، وتوفير فرص التواصل والتعاون بينهم في المجالات العلمية التخصصية.

وقد تضمن الملتقى العديد من الورش العلمية والجلسات النقاشية والزيارات والفقرات ذات الصلة، والتي نُظمّت في العديد من المواقع مثل متحف الاتحاد وحي الفهيدي التاريخي ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومحميات المرموم. وأشرف على تقديم الورش والمحاضرات مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات مختلفة.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «لقد سعدنا بتنظيم الملتقى الخليجي للطلبة الموهوبين للعام الرابع هذا العام، بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع. ويأتي هذا الملتقى في إطار أهداف مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وجهودها المتواصلة للارتقاء بالتعليم، وتقديم كافة أنواع الدعم للموهوبين وتطوير مهاراتهم، وتسليط الضوء على ابتكاراتهم ورعايتها، وتشجيعهم للمضي قدماً في طريق الابتكار والإبداع، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى دعم الإبداع والابتكار وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية ريادية للإبداع والمبدعين».

وأضاف: «لقد أعدّت مؤسسة حمدان الملتقى الخليجي للطلبة الموهوبين في نسخته الرابعة هذا العام في دبي، بحضور 63 طالباً وطالبة. ونجح الملتقى بتوفير منصة مثالية للطلبة الموهوبين من كافة دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل الأفكار. كما أُتيحت لهم فرصة الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات من خلال الورش والزيارات الميدانية، وغيرها من الأنشطة التي أقيمت في يومي الملتقى».

واشتمل الملتقى على العديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية والتي تضمنت سلسلة من الورش التدريبية في ريادة الأعمال، فضلاً عن الورش العلمية والجولات الثقافية. كما قام المشاركون بزيارة بعض المعالم المهمة في دبي، حيث اطلعوا على أبرز المعالم والابتكارات. وتم خلال الملتقى زيارة متحف الاتحاد، حيث اطلع المشاركون خلالها على إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد في 2 ديسمبر 2071. كما قام الطلبة والطالبات المشاركون في الملتقى بزيارة إلى حي الفهيدي التاريخي.

ومن بين الزيارات التي تخللت الملتقى الخليجي للطلبة الموهوبين، زيارة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعتبر أكبر مشروع إنتاج للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم. وتجوّل الطلبة المشاركون في مركز الابتكار بالمجمع، حيث تعرفوا على التطبيقات العملية في مختلف مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة.

سعادة

وعبّر الطلبة المشاركون عن سعادتهم بحضور الملتقى، حيث أُتيحت لهم فرصة التواصل مع أقرانهم من دول الخليج الأخرى، وتبادلوا خلاله الأفكار والخبرات والمعلومات القيمة التي تلقوها من الورش والحلقات النقاشية والزيارات الميدانية. وأشاد الحضور بحسن تنظيم الفعاليات وعبروا عن امتنانهم وشكرهم لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على تنظيم الملتقى بنسخته الرابعة.