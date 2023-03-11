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662 زيارة تفتيشية لبرادات «السبيل» في العين

مفتشو بلدية العين يتأكدون من سلامة البرادات خلال الحملة (من المصدر)
12 مارس 2023 00:55

محمد البلوشي (العين)

أنجزت بلدية مدينة العين 662 زيارة تفتيشية وتوعوية لبرادات مياه الشرب العامة – السبيل في المدينة، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية.
وتهدف الزيارات الميدانية التي تم تقسيمها على حملات توعوية وتفتيشية على مدار العام الماضي، والتي غطت مناطق بمدينة العين إلى رفع مستوى الوعي الصحي لملاك برادات مياه الشرب العامة، وتوعية أهالي المناطق بمخاطر عدم تنظيف برادات المياه، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لملاك برادات مياه الشرب العامة بالإجراءات والقوانين المنظمة لتشغيل البرادات بواسطة شركات متخصصة وفقاً للشروط الصحية المعتمدة ولضمان السلامة والوقاية من المخاطر، علاوة على توجيه الملاك وأصحاب برادات مياه الشرب باستخراج تصاريح تركيب وتشغيل برادات مياه الشرب عن طريق تقديم طلب عبر منصة (تم).
وأوضح هزام الظاهري مدير إدارة الصحة العامة، شملت الحملات والزيارات التفتيشية والتوعوية عدة مناطق بمدينة العين منها الحدائق ومنطقة المقام وفلج هزاع وحي المنيزلة ومنطقة الفوعة وصناعية هيلي وصناعية العين، كما تضمنت زيارات مجتمعية توعوية لمجالس مناطق هيلي وفلج هزاع، والصاروج وزاخر بهدف تطبيق القرارات واللوائح الخاصة بصحة المياه وسلامة برادات مياه الشرب «السبيل».

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اشتراطات
قال الظاهري: إن اشتراطات تركيب برادات مياه الشرب تتضمن ضرورة تثبيته على قاعدة خرسانية بارتفاع 10 سم، ووضع براد الماء في غرفة مخصصة، ومد صنابير الماء البارد خارج الغرفة على أن تكون المنطقة المحيطة بالبراد خالية من الحشائش الكثيفة، بالإضافة إلى أهمية وجود مظلة واقية من الشمس والتأكد من حالة التوصيلات الكهربائية بأن تكون جيدة ومثبته داخل مواسير عازلة للمحافظة على سلامة المستخدمين.
 وأضاف بأنه بالإضافة إلى ذلك يجب تزويد براد المياه بفلاتر معتمدة وتنظيفها بشكل دوري أو استبدالها إن لزم الأمر، والتأكد من صلاحية صنابير المياه لوقف الهدر، كما يفضل أن تكون صنابير المياه على شكل نافورة صغيرة لضمان عدم ملامسة الفم، علاوة على وضع ملصق على البراد يحتوي على بيانات المشغل ورقم الشكاوى وفقاً لدليل تركيب وتشغيل برادات مياه الشرب العامة - السبيل.

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