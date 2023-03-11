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شرطة دبي توقع 14 مذكرة تفاهم ضمن «القمة الشرطية»

شرطة دبي توقع 14 مذكرة تفاهم ضمن «القمة الشرطية»
12 مارس 2023 00:55

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي 14 مذكرة تفاهم مع هيئات ومؤسسات محلية وعالمية، على هامش فعاليات القمة الشرطية العالمية، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في مجالات التعاون الأكاديمية والمنح الدراسية، وتبادل الخبرات والتدريب في مكافحة الجرائم، وفي العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور المرأة.
وتفصيلاً، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الدول الخليج العربية، في مجال التعاون والتدريب على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والسيطرة على السلائف الكيميائية وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى ذات الصلة.
كما وقعت شرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة «أركان» للتدريب والبحوث والاستشارات الإدارية - جمعية العسكريين المتقاعدين، في مجال التعاون والتنسيق المشترك في البرامج التدريبية، ومذكرة مع جامعة ولاية «ميديل تينيسي» في مجال المنح الدراسية، ومذكرة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال تطوير الأنشطة المشتركة العلمية والإنسانية، ومذكرة مع مدرسة الأعمال «أودينسيا» في مجال المنح والخصومات على الرسوم لموظفي شرطة دبي.
وتضمنت القمة الشرطية العالمية، توقيع شرطة دبي مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية للعلوم الشرطية «ابسا» في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية وإعداد المشاريع والبحوث في المجال الأمني والشرطي والدعم الفني في إصدار تقرير التنافسية الأمني، واستخدام منهجية «WISPI» الخاصة بعمليات التقييم.
كما وقعت شرطة دبي مذكرة تفاهم مع معهد الاقتصاد والسلام «IEP» في مجال التعاون بخصوص إصدار المؤشر العالمي للشرطة والأمن «GPSI»، إلى جانب توقيع مذكرتين مع جمعية الشرطة النسائية الإماراتية والاتحاد النسائي العام في مجال تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة.

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التطوير المهني
تضمنت القمة، توقيع شرطة دبي مذكرة مع معهد إدارة المشاريع – فرع الإمارات، في مجال التعاون والتطوير المهني والتوعوي والتدريب في إدارة المشاريع، ومذكرة مع جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في مجال المنح، ومذكرة مع مركز الإمارات للدراسات البحوث الاستراتيجية في مجال البحوث والتقنيات، إلى جانب مذكرة مع شركة «ايروربتيك»، في تطوير العمل على منظومة الطائرات دون طيار.
وختاماً، وقعت شرطة دبي مذكرة تفاهم مع الرابطة الدولية للمؤسسات الإصلاحية والسجون بشأن استضافة مؤتمر حوارات الرابطة في عامي 2024 و2027.

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