شرطة أبوظبي تكرم السائقين الملتزمين

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي السائقين الملتزمين بقواعد وأنظمة السلامة المرورية، تزامناً مع فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2023، والذي يستمر حتى 12 مارس الجاري تحت شعار «حياتك أمانة».

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، أن التكريم يأتي تحفيزاً لجميع السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور من أجل سلامتهم وسلامة مرافقيهم ومستخدمي الطريق.

ولفت إلى أن السلوكيات المرورية الإيجابية تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات، وتشجيع السائقين على القيادة الآمنة في الطرق ومكافأتهم ليصبحوا نموذجاً يحتذى به للسائقين الآخرين.

ووزع عناصر من مديرية المرور والدوريات ودورية السعادة حقيبة أدوات السلامة العامة بالمركبات لعدد من السائقين الملتزمين مرورياً، تحفيزاً لهم على الالتزام بقوانين السير والمرور وقواعد السلامة العامة.