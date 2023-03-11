الأحد 12 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تكرم السائقين الملتزمين

شرطة أبوظبي تكرم السائقين الملتزمين
12 مارس 2023 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
بلدية أبوظبي تدعو إلى استخدام التطبيقات الذكية لطلب الذبائح

كرمت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي السائقين الملتزمين بقواعد وأنظمة السلامة المرورية، تزامناً مع فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2023، والذي يستمر حتى 12 مارس الجاري تحت شعار «حياتك أمانة».
وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، أن التكريم يأتي تحفيزاً لجميع السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور من أجل سلامتهم وسلامة مرافقيهم ومستخدمي الطريق.
ولفت إلى أن السلوكيات المرورية الإيجابية تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات، وتشجيع السائقين على القيادة الآمنة في الطرق ومكافأتهم ليصبحوا نموذجاً يحتذى به للسائقين الآخرين.
ووزع عناصر من مديرية المرور والدوريات ودورية السعادة حقيبة أدوات السلامة العامة بالمركبات لعدد من السائقين الملتزمين مرورياً، تحفيزاً لهم على الالتزام بقوانين السير والمرور وقواعد السلامة العامة.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
السلامة المرورية
أسبوع المرور الخليجي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
تصريح جديد من الصحة العالمية عن منشأ كورونا
اليوم 14:52
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
الإمارات
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
اليوم 14:38
مقر «الشارقة الخيرية» (أرشيفية)
الإمارات
"الشارقة الخيرية": 144 موقعاً لتوزيع الوجبات خلال رمضان
اليوم 14:32
منشأة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية(أرشيفية)
الاقتصادي
أرامكو السعودية تسجل أرباحاً قياسية في 2022
اليوم 14:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©