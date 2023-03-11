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طقس الإمارات المتوقع غداً
أبوظبي
11 مارس 2023 17:47
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على بعض المناطق الشرقية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا مع السحب ومثيرة للغبار.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 03 : 16 والمد الثاني عند الساعة 04:00 والجزر الأول عند الساعة 09:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:31.
في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 13:13 والمد الثاني عند الساعة 00:20 والجزر الأول عند الساعة 18:22 والجزر الثاني عند الساعة 07:15.
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المصدر: وام
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