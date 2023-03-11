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عبدالله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع فيصل بن فرحان : استئناف العلاقات السعودية - الإيرانية خطوة مهمة لاستقرار و ازدهار المنطقة

عبدالله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع فيصل بن فرحان : استئناف العلاقات السعودية - الإيرانية خطوة مهمة لاستقرار و ازدهار المنطقة
11 مارس 2023 15:45

 أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية ، أعرب خلاله عن ترحيب دولة الإمارات باتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار سموه خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية هذه الخطوة ودورها في تحقيق الاستقرار بالمنطقة وتلبية تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار ، مؤكدا أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية العمل على ترسيخ مبادئ حسن الجوار ودعم الحوار الإيجابي والمثمر بين دول المنطقة الذي يقودها إلى البناء والتنمية ويرسخ التسامح والتعايش السلمي بين شعوبها.

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و ثمن سموه بشدة دور جمهورية الصين الشعبية الصديقة في هذه الخطوة التي قادت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة الإماراتية - الصينية وكذلك العلاقات المتميزة بين الصين والدول الخليجية كافة.

كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي متانة العلاقات الأخوية والتاريخية المتجذرة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ، معربا عن تمنياته للسعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار والاستقرار والرخاء.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
السعودية
إيران
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