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رئيس الدولة يستقبل رئيس أنغولا

رئيس الدولة يستقبل رئيس أنغولا
11 مارس 2023 14:05

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم .. فخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه بالرئيس الضيف وبحث معه مسار تطور علاقات التعاون وفرص تعزيز شراكات بناءة خلال المرحلة المقبلة في المجالات التي تخدم التنمية في البلدين خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب التي تعود بالخير على شعبيهما.

كما استعرض سموه ورئيس أنغولا عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري والاهتمام الذي يوليه البلدان لقضية الاستدامة وما يرتبط بها من مسائل في مقدمتها الطاقة والبيئة والمناخ وغيرها.

حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة والوفد المرافق لفخامة رئيس أنغولا.

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