نهيان بن مبارك يفتتح معرض «كاستم شو -الإمارات 2023» بإكسبو دبي
نهيان بن مبارك يفتتح معرض «كاستم شو -الإمارات 2023» بإكسبو دبي
11 مارس 2023 00:56
دبي (وام) افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، الدورة الثامنة من معرض «كاستم شو- الإمارات 2023»، الحدث الأكبر لمحبي السيارات والدراجات المعدلة في الخليج والشرق الأوسط، والذي تستضيف فعالياته مدينة إكسبو دبي.
وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بمستوى المشاركة الكبيرة من قبل العارضين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وهواة ومحبي السيارات والدراجات المعدّلة في الدولة وخارجها، والذين اجتمعوا لتقديم أحدث الابتكارات في هذا المجال.
وحرص معاليه، خلال جولته في المعرض، على التعرف على أحدث الإطلاقات، واستمع إلى شرح واف من جمال صالح بن لاحج، رئيس اللجنة المنظمة، وتوقف عند مشاركات الإمارات، ومنها الحضور اللافت للمرأة الإماراتية من خلال جناح المواطنة هدى المطروشي التي تدير وتمتلك ورشة ميكانيكية.
وأعربت اللجنة المنظمة للدورة الثامنة من المعرض عن شكرها لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لافتتاحه الدورة، ودعمه للجنة والمشاركين وتشجيعه لهم. وتسلم معاليه درعا تكريمياً قدمه جمال صالح بن لاحج، رئيس اللجنة المنظمة، الذي قال إن المعرض استقطب ما يزيد على 70 مؤسسة متخصصة تعرض نحو 315 سيارة و100 دراجة نارية متعددة المهام، إلى جانب أهم وأحدث ابتكاراتها في هذا المجال من بلدان عدة كالولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وبريطانيا ولاتفيا وأوكرانيا، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
واستقبل المعرض في يومه الأول المئات من عشاق هواية السيارات والدراجات النارية المعدلة للتعرف على أحدث الابتكارات، ومتابعة فعاليات المعرض داخل قاعات العرض وفي ساحة المسابقات الخارجية، والتي تشمل سباقات الشل والاستعراض الحر والديرفت التي تستمر حتى يوم الأحد في المضمار الذي تم إعداده خصيصاً بمدينة إكسبو ليتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بالحدث.