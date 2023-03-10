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ولي عهد الشارقة يحضر أفراح المطوع والعبدولي في عجمان

ولي عهد الشارقة يتوسط الحضور خلال الحفل (وام)
11 مارس 2023 00:57

عجمان (وام) 

حضر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد عبدالله بن جمعة المطوع بمناسبة عقد قران نجله سيف إلى كريمة محمد فاضل بن عبدالله العبدولي.

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كما حضر الحفل الذي أقيم بمنطقة المنتزى بعجمان الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية في الشارقة، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، ومعالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.
وتخلل الحفل تقديم فقرات تراثية وشعبية.

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