الإمارات وأستراليا تعقدان الدورة التاسعة للجنة القنصلية المشتركة

أبوظبي (وام)

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، الدورة التاسعة للجنة القنصلية المشتركة بينهما، لدفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.

وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات راشد نظر رحمه، مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأسترالي أليسون دنكان، سكرتير مساعد في فرع الاتصالات القنصلية والسياسات في وزارة الخارجية الأسترالية. أكد راشد نظر رحمه، أهمية التعاون في المجال القنصلي، ودوره في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بما تحقق من تطورات إيجابية خلال هذا العام، وعلى صعيد العلاقات القنصلية الثنائية شكر كل الجهود التي بُذلت من قبل الجانبين لتقديم خدمات قنصلية متميزة، وتسهيل تنقل مواطني البلدين.

بدورها، أشادت أليسون دنكان، بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تؤديه من دور حيوي على مختلف الصُعد، مؤكدة أهمية هذه اللجنة في تعزيز إطار التعاون القنصلي في المجالات كافة. وخلال الاجتماع، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك.

ونقل راشد رحمه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وإشادته بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، وأكّد حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة. وأضاف أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وأستراليا شهدت نقلات نوعية أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات والمضي بها قدماً، سواء على المستوى الثنائي أو العالمي. كما أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا تربط بينهما علاقات قوية وراسخة قائمة على تاريخ طويل وعريق، ومبنية على العديد من المصالح المشتركة.

من جانبها، أثنت أليسون دنكان على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال التعاون القنصلي، مؤكدة أن بلادها تطمح إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات مع دولة الإمارات في هذا المجال، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وشارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ والجمارك، وزارة التربية والتعليم، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية في دولة الإمارات، إلى جانب ممثلين من الجهات المختصة في أستراليا.