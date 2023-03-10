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النائب العام للدولة يستقبل رئيس مكتب المدعي العام لكازاخستان

حمد الشامسي لدى لقائه غاليمجان قويكيلدييف والوفد المرافق (وام)
11 مارس 2023 00:55

أبوظبي (وام)

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استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة في مكتبه بأبوظبي، غاليمجان قويكيلدييف، رئيس مكتب المدعي العام لجمهورية كازاخستان والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في أعمال النيابة العامة، وتنمية آفاق العمل المشترك، ووجه غاليمجان دعوة رسمية للنائب العام لدولة الإمارات لزيارة كازاخستان.
حضر اللقاء، الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان، والسفير ماديار مينلبيكوف، سفير جمهورية كازاخستان في الدولة، والمستشار سلطان الجويعد، المحامي العام الأول لإدارة الفحص والمتابعة، وحسين معتوق آل علي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، وسيف القمزي، مدير مكتب النائب العام.

النائب العام
الإمارات
كازاخستان
حمد سيف الشامسي
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