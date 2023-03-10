السبت 11 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سفير ألمانيا يزور جامعة الفجيرة

سفير ألمانيا يزور جامعة الفجيرة
11 مارس 2023 00:55

الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
مساعٍ إماراتية لرفع العقوبات عن السودان نهائياً

استقبلت جامعة الفجيرة ألكسندر شونفيلدر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسيبيل بفاف القنصل الألماني في دبي. 
وتهدف الزيارة إلى التعرف عن قرب على جامعة الفجيرة التي قامت بترتيب رحلة علمية إلى ألمانيا خلال مارس الجاري يشارك فيها عدد من أساتذة وطلبة كلية الاتصال وذلك لتعزيز تبادل الخبرات من خلال التواصل المباشر والتفاعل مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية في ألمانيا. وتعرف الضيفان من الدكتور سامح غوانمه مدير الجامعة والدكتور غسان القيمري نائب مدير الجامعة، على تطور جامعة الفجيرة واستراتيجيتها المستقبلية، واستمع السفير والقنصل العام إلى اهتمامات الطلبة وتطلعاتهم المستقبلية، وأبديا حرصهما على تشجيع التعاون المشترك مع المؤسسات الألمانية في المجالات العلمية ومن خلال التبادل الثقافي وتفعيل الزيارات الطلابية بين البلدين، وصاحب اللقاء جولة في مكتبة الفجيرة الرقمية. 

سفير ألمانيا
الإمارات
جامعة الفجيرة
الفجيرة
السفير الألماني
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
الرياضي
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
اليوم 01:30
ميسي.. الموقف الأخير!
الرياضي
ميسي.. الموقف الأخير!
اليوم 01:04
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
الرياضي
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
اليوم 01:00
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
عربي ودولي
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©