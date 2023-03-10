سفير ألمانيا يزور جامعة الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

استقبلت جامعة الفجيرة ألكسندر شونفيلدر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسيبيل بفاف القنصل الألماني في دبي.

وتهدف الزيارة إلى التعرف عن قرب على جامعة الفجيرة التي قامت بترتيب رحلة علمية إلى ألمانيا خلال مارس الجاري يشارك فيها عدد من أساتذة وطلبة كلية الاتصال وذلك لتعزيز تبادل الخبرات من خلال التواصل المباشر والتفاعل مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية في ألمانيا. وتعرف الضيفان من الدكتور سامح غوانمه مدير الجامعة والدكتور غسان القيمري نائب مدير الجامعة، على تطور جامعة الفجيرة واستراتيجيتها المستقبلية، واستمع السفير والقنصل العام إلى اهتمامات الطلبة وتطلعاتهم المستقبلية، وأبديا حرصهما على تشجيع التعاون المشترك مع المؤسسات الألمانية في المجالات العلمية ومن خلال التبادل الثقافي وتفعيل الزيارات الطلابية بين البلدين، وصاحب اللقاء جولة في مكتبة الفجيرة الرقمية.