«فريجنا أحلى».. حملة للحفاظ على جمال العاصمة

هالة الخياط (أبوظبي)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، فعالية «فريجنا أحلى»، في مدينة شخبوط حوض 30، بالتعاون مع مدرسة البوادي، شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، شركة الساحل الغربي، وذلك بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، والتوعية بالاستخدام الأمثل للمرافق، والحفاظ على مظهر المدينة والحد من المشوهات. وتضمنت الفعالية حملة لإزالة المشوهات من على جدران المرافق والمناطق عن طريق الصبغ، وإزالة المشوهات والمخلفات الإنشائية، وتنظيف منطقة في مدينة شخبوط، والعديد من المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية مدينة زايد، وذلك حفاظاً على المشهد الجمالي للمدينة.