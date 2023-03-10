النيازك.. في ورشة بالشارقة لعلوم الفضاء

لمياء القطان (االشارقة)

نظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، التابعة لجامعة الشارقة، ورشة عمل بعنوان «اكتشاف عالم النيازك»، وذلك ضمن سلسلة محاضراتها الدورية التي تركز على الأفكار والتقنيات التي تنمي مهارات ومعارف هواة الفضاء والفلك، وناقشت الورشة أوراقاً علمية ومشاريع بحثية مميزة، حيث قدم الدكتور إلياس فرنيني، عرضاً توضيحياً حول الحطام الفضائي، ثم عرضت مريم شريف ورقة بعنوان: «رصد وتتبع الشهب»، أما عائشة العويس، فقدمت ورقة بعنوان: «تطبيق التعلم الآلي لرصد وتصنيف الشهب»، في حين تناولت سلمى صبحي أهمية فحص وتحليل النيازك وتصنيفها.