«السوربون أبوظبي» تحتفل باليوم العالمي للجاليات

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت جامعة السوربون أبوظبي بفعاليات اليوم العالمي للجاليات، وذلك للتعريف بثقافات الشعوب وتعزيز الأواصر الثقافية بين أفراد المجتمع الجامعي، حيث انضم المئات من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وعائلاتهم إلى الاحتفال الذي تضمن أنشطة وعروضاً ثقافية متنوعة.

وقال عيسى الرئيسي، مدير إدارة شؤون الطلبة في جامعة السوربون أبوظبي: «كان الحدث احتفالاً حقيقياً يعبر عن شعارنا (جسر بين الحضارات)، وكانت فرصة لنا للاحتفال باختلافاتنا وقيمنا المشتركة، وبمثابة تأكيد على أهمية الشمولية والاحترام». وأضاف: «فخورون بأننا تمكنا من تنظيم هذا الحدث وإنشاء منصة لمجتمعنا للالتقاء والاحتفال بجمال التنوع».

وخلال الاحتفال، قدّم الطلبة من مختلف الجنسيات عروضاً استثنائية ممتعة، شملت الأزياء التقليدية والمأكولات والرقصات التراثية التقليدية التي تعكس مجتمعاتهم المتنوعة.