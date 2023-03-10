جامعة الإمارات تستضيف اجتماع عمداء كليات خدمة المجتمع بدول التعاون

العين (الاتحاد)

استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع الثامن والعشرين لأمناء لجنة عمداء عمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع، بجامعات ومؤسسات التعليم العالي، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال الدكتور عيسى عيد الرميثي، مدير مركز التعليم المستمر في جامعة الإمارات: «قامت جامعة الإمارات بإنشاء مركز التعليم المستمر لتترجم دور الجامعة في خدمة المجتمع، ولتؤكد اهتمامها الخاص بالإنسان كأداة للتنمية. وشهد المركز على مدار السنوات الماضية، تطويراً مُستمرّاً في جميع برامجه ودوراته التدريبية التي توائم سوق العمل بكافّة تخصّصاته وقطاعاته، فقد تطوّرت برامج المركز لتشمل أكثر من 10 آلاف برنامج، توزّعت ما بين دورات تدريبية وشهادات دولية وبرامج تخصّصية، ومحاضرات عامة وغيرها، استفاد منها نحو 550 ألف فرد في المجتمع».