إطلاق دبلوم «مكافحة الجرائم المالية»

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، دبلوم «التحول الرقمي في مكافحة الجرائم المالية»، وذلك في إطار التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية الرائدة عالمياً في برامج تخصصية متعددة تخدم العمل الشرطي والأمني.

جاء ذلك على هامش القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، والتي اختتمت أعمالها في مركز دبي التجاري العالمي، بعد 3 أيام حافلة بالمؤتمرات والجلسات وورش العمل، شارك فيها نخبة من قادة الشرطة الدوليين والمنظمات وجهات إنفاذ القانون، والخبراء في ذات المجال، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجههم لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للقارات، والاطلاع على أحدث أنواع التكنولوجيا الداعمة للعمل الشرطي.

وأكد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المجرمين في العالم اليوم، باتوا يتخذون من التكنولوجيا أداة لتنفيذ جرائمهم المستحدثة، الأمر الذي يحتم على كافة العاملين في مجال مكافحة الجريمة بكل صورها عامة، والرقمية منها خاصة، مواكبة هذا التطور التكنولوجي، والاستمرار في تطوير المنظومة الأمنية والعملياتية بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، لنتمكن معاً من توحيد جهودنا وتحقيق الهدف المشترك، والمتمثل في تعزيز أمن المجتمعات.