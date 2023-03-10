«البلديات والنقل» تخطر أصحاب المحال بمسؤوليات التنظيف الجديدة

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ دائرة البلديات والنقل، ممثلة بالبلديات الثلاث في أبوظبي والعين والظفرة، حملات تفتيشية على المحال التجارية، للتأكد من التزام أصحاب المتاجر بتنظيف واجهات المحال والمناطق التي تقع أمامها من الأرصفة.

ووفقاً للدليل الإرشادي للتنظيف أمام المتاجر الصادر مؤخراً، تم إخطار أصحاب المحال التجارية بمسؤوليات التنظيف الجديدة التي تنطبق على جميع المحال التجارية في أبوظبي، والتي تشمل تنظيف ومسح الرصيف الموجود أمام المتجر من المسافة الممتدة أمام المتجر وصولاً للشارع.

وأوضحت الدائرة، أن فرقاً من المفتشين ستوجد حتى نهاية الشهر الجاري للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمسؤوليات التنظيف الجديدة التي تنطبق على جميع المحال التجارية في الإمارة، تعزيزاً للمظهر الجمالي للإمارة والحفاظ على نظافتها.

الدليل الإرشادي

وبين الدليل الإرشادي الذي أصدرته الدائرة بثلاث لغات هي: العربية والانجليزية والأوردو، أن نطاق تطبيق مسؤوليات التنظيف الجديدة يشمل واجهات المحال التجارية، وتحديداً في الدور الأرضي من المباني التجارية أو المباني متعددة الاستخدامات التي تقع أمامها الأرصفة والأعمدة والسكك والشوارع.

وتضمن الدليل مجموعة من النصائح المرتبطة بأسلوب التنظيف المعتمد، والتي تتضمن مسح وتنظيف الجزء الأمامي من المتجر قبل الإغلاق أو بعد الفتح مباشرة، ومسح الغبار أو النفايات وإلقائها في صناديق النفايات المخصصة، ولإزالة النفايات السائبة يتطلب الاتصال بشركة تدوير لخدمة إزالة النفايات، واستخدام عملية التنظيف باستخدام قوة الضغط وغسل الرصيف مرة واحدة سنوياً، بما يؤدي إلى تحسين صورة واجهة المحل بشكل كبير.

ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى تعزيز مسؤوليتهم المجتمعية بشأن المساهمة في الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة، ومواجهة كافة أشكال مشوهات المظهر العام بهدف الارتقاء باستمرار بجودة حياة السكان، وإيجاد البيئة المثالية لجميع السكان والزوار، والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي وضواحيها لكونها من أجمل وأرقى مدن العالم وأكثرها تناسقاً ورونقاً.