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بلدية عجمان تختتم ورشة العمارة المرئية

بلدية عجمان تختتم ورشة العمارة المرئية
11 مارس 2023 00:56

عجمان (وام)

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اختتمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ورشة العمارة المرئية التي نظمتها بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي، وستي سبيس أركتكتشر
بمشاركة 10 خبراء في مجال العمارة والتصميم وصناعة الأفلام، حيث استهدفت الورشة صقل مواهب ومهارات المبدعين من جامعة عجمان لإرشادهم لأسس صناعة محتوى الأفلام الاحترافية.
حضر ورشة العمارة المرئية الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البينة التحتية بالدائرة، والدكتورة إيدا زيليو غراندي مديرة المعهد الثقافي الإيطالي، والدكتور رياض سراجي عميد كلية العمارة والفنون والتصميم، والدكتورة لويزا برافو رئيسة ومؤسسة منظمة ستي سبيس أركتكتشر.

بلدية عجمان
الإمارات
عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
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