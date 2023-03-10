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84 ألف مستفيد من محطة النقل العام الرئيسة في عجمان

محطة النقل الرئيسية بعجمان (من المصدر)
11 مارس 2023 00:55

عجمان (الاتحاد) 

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أعلنت هيئة النقل في عجمان، أن عدد المستخدمين لخطوط النقل العام، المنطلقة من المحطة الرئيسية منذ افتتاحها في نهاية 2021، بلغ 83 ألفاً و526 مستخدماً، حيث تعد المحطة الرئيسية من المشاريع الاستثمارية لهيئة النقل، والتي تستهدف العديد من الفئات الجماهيرية، من بينهم المسافرون.
وقال عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل بعجمان، إن المحطة تعد وجهة مهمة للمسافرين في الإمارة، حيث توفر الهيئة رحلات مباشرة لمطارات الدولة، منها مطار الشارقة الدولي ومطار دبي، وذلك لتسهيل وصول المسافرين بشكل سريع ومريح. 
وأضاف أنه يوجد مكتب لطيران الإمارات في المحطة، ويعمل على مدار الساعة، لتخليص إجراءات السفر لسكان إمارة عجمان والإمارات الشمالية، كما يعمل على تخليص إجراءات السفر كافة وتسليم الحقائب قبل الذهاب للمطار. 
وأشار إلى أنه تتوافر خدمات النقل البري الدولي، ونقل الحجاج من خلال شركات النقل الموجودة في المحطة، منها الوكيل الحصري لشركة النقل السعودية «سابتكو» والذي بدوره يوفر رحلات يومية إلى المملكة العربية السعودية، وشركة النقل العُمانية، الخنجري لنقل الركاب بالحافلات، بالإضافة إلى شركة بلاد الشام، وشركة الهدف لنقل الركاب بالحافلات.

النقل العام
الإمارات
هيئة النقل
عجمان
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