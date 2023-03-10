113 فرصة تطوعية في بلدية مدينة أبوظبي

أبوظبي (وام)

كشفت بلدية مدينة أبوظبي، أن العدد الإجمالي للفرص التطوعية الخاصة بها، والتي يمكن المشاركة فيها على امتداد العام الجاري، تقارب 113 فرصة، مشيرة إلى أن الفعاليات والمبادرات التي تستقطب المتطوعين تندرج تحت أربعة محاور هي: فعاليات «السوق المجتمعي»، وفعاليات «مدينتي أجمل»، وفعاليات «رياضة بلا حدود»، بالإضافة إلى الحملات الميدانية المتنوعة للحفاظ على المظهر العام والفعاليات المواكبة للمناسبات والأيام الوطنية والمناسبات العالمية.

وأضافت البلدية أن العدد الإجمالي لفرص المشاركة التطوعية في الفعاليات والمبادرات التي يتم تنفيذها خلال الربع الأول من 2023 هو 28 فرصة، بواقع: 8 فرص تطوعية خلال شهر يناير، و8 فرص خلال شهر فبراير، و12 فرصة خلال شهر مارس الجاري.