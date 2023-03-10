بلدية عجمان تحصد جائزة أفضل فريق مالي متميز

عجمان (وام)

حصدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، جائزة أفضل فريق مالي متميز من جوائز الأعمال العالمية المتميزة بلندن، وذلك نتيجة لجهود إدارة الشؤون المالية بالدائرة، ودورها في تطوير وتسهيل الإجراءات المالية للوصول إلى أفضل المعايير وتطبيق أفضل الممارسات في المجال المالي.

وكرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، وخالد أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة، فريق العمل الذي ترأسه عبدالرؤوف محمود إسماعيل، مدير إدارة الشؤون المالية بالدائرة.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عن فخره بالكفاءات المؤهلة والطموحة في الدائرة، مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق الإنجاز الذي يضاف إلى سجل الدائرة الحافل بالإنجازات.