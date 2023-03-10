اختتام النسخة الـ17 من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء

دبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات النسخة الـ17 من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء، النسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ هذا الحدث العالمي، والتي استضافها مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنسيق عمليات المهمات الفضائية، وأنظمة البيانات الأرضية، في مركز دبي التجاري العالمي.

وشهد المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023، والذي عُقد لأول مرة في العالم العربي، حضور أكثر من 1100 خبير ومتخصص عالمي، من أكثر من 70 دولة، على مدار 5 أيام، كانت غنية بالجلسات الخاصة، والمحاضرات المعلوماتية، والجلسات التقنية المعمقة، وورش العمل التفاعلية.

كما شهد المؤتمر أكثر من 100 جلسة تحت شعار «نستثمر في الفضاء من أجل إنجازات تتخطى الأرض»، إلى جانب عرض أكثر من 550 ورقة بحثية من 50 دولة.

وخلال حفل الختام، قام المهندس عدنان الريس رئيس اللجنة المحلية المنظمة للمؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023، وفريق مركز محمد بن راشد للفضاء، بتسليم راية المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء إلى جيرارد جليه، وهوبير فرايس من المركز الوطني للدراسات الفضائية - فرنسا، والذي يستضيف النسخة المقبلة من ورشة عمل المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء.

وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «نفتخر بتنظيمنا النسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء، وهي النسخة الأولى التي تُقام في العالم العربي، واستضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد تمكنا من استكشاف آفاق جديدة، ودفع حدود تكنولوجيا استكشاف الفضاء، من خلال جمع ألمع العقول في صناعة الفضاء، لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في هذا القطاع».

من جهته، قال المهندس عدنان الريس، رئيس اللجنة المحلية المنظمة للمؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023، مركز محمد بن راشد للفضاء، إن جميع النقاشات ستسهم بشكل كبير في تشكيل مستقبل صناعة الفضاء، مما يثير التفاؤل حول ما هو قادم في مجال عمليات الفضاء، داعياً إلى مواصلة اكتشاف آفاق جديدة في مجال استكشاف الفضاء، من أجل إطلاق العنان نحو المزيد من تقنيات الفضاء، التي ستسهم في تحسين حياة البشرية.

كما شهد حفل الختام تسليم جوائز المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023، حيث تم تكريم الفرق، التي قدمت مساهمات استثنائية في مجال عمليات الفضاء، من خلال إنجازاتهم في مهمة محددة أو على مدار حياتهم العملية، أو ممن قدموا خدمات مميزة لمنظمة SpaceOps، ومؤتمراتها.

وفي الوقت نفسه، تم الإعلان عن جوائز SpaceOps 2023 لأفضل الأوراق البحثية التي عُرضت بالمؤتمر، حيث سيتم وضع أفضل 30 ورقة بحثية في كتاب ما بعد المؤتمر. كما أعلن سعيد المنصوري، رئيس لجنة البرنامج التقني، عن فوز محمد عرفان راشد بجائزة «أفضل ورقة طلابية» عن ورقته البحثية بعنوان «تخطيط المهام والعمليات لمجموعات الأقمار الاصطناعية الصغيرة باستخدام الأنظمة المستقلة».

«الدفاع الكوكبي»

كان اليوم الأخير من المؤتمر، قد شهد عقد جلسة خاصة تحت عنوان «الدفاع الكوكبي»، بحضور خبراء من وكالة ناسا، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، ووكالة الفضاء الألمانية، ووكالة الفضاء الأوروبية، ومختبر الفيزياء التطبيقية التابع لجامعة جونز هوبكنز، والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي/ مرصد كوت دازور.

كما عقدت جلسة خاصة أخرى تحت عنوان «نقل الحمولة نحو المدار، والدعم في المدار، وإعادة الحمولة إلى الأرض»، بحضور خبراء من وكالة الفضاء الأوروبية، وThales Alenia Space، وRewire.

وناقش المتحدثون، في تلك الجلسة، سوق المدار الأرضي المنخفض الناشئ، مع التحديات التشغيلية الجديدة، عبر منظور تجاري ومؤسسي، إلى جانب الحلول التي تقدمها المركبات الفضائية الجديدة.