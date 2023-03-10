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العويس: الأطباء الإماراتيون ضمان لمستقبل صحي مستدام

العويس: الأطباء الإماراتيون ضمان لمستقبل صحي مستدام
11 مارس 2023 00:56

دبي (الاتحاد)

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أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن يوم الطبيب الإماراتي مناسبة للاحتفاء بدورهم وتفانيهم ضمن جهود متكاملة مع زملائهم من الأطباء العاملين في القطاع الصحي بالدولة وللتعبير عن الفخر بإنجازاتهم ومثابرتهم وما استحقوه من ثقة القيادة الحكيمة بقدراتهم لأنهم الرهان الحقيقي في ضمان مستقبل مزدهر ومستدام للدولة ينعم فيه المجتمع بصحة وإيجابية لمواصلة مسيرة الريادة.
وقال معاليه، في تصريح أمس، بمناسبة يوم الطبيب الإماراتي الذي يصادف 11 من مارس من كل عام: «أثبتت التحديات أن أطباءنا الإماراتيين نجحوا بعزيمتهم وتضحياتهم في إثبات دورهم ومكانتهم الراسخة في المنظومة الصحية مستندين إلى دعم حكومة الإمارات وتوجهاتها بأهمية بناء القدرات الوطنية والاستثمار في إمكاناتهم لأداء دورهم المحوري في صناعة المستقبل وأن الكوادر الوطنية المؤهلة والخبيرة هي المحرك الرئيس لتحقيق استراتيجيات الإمارات في التنمية المستدامة».
وأضاف معالي العويس: «نحن في الوزارة نعرب عن عميق امتناننا وتقديرنا لجميع الأطباء الذين عملوا بتضحية وإيثار لتوفير رعاية صحية عالية الجودة كما أنهم يمثلون حجر الزاوية في تعزيز المكانة التنافسية للدولة في المؤشرات الصحية العالمية وبما يتناسب مع طموحات الخمسين عاماً القادمة».

الأطباء
الإمارات
عبد الرحمن العويس
القطاع الصحي
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