«شباب شرطة أبوظبي» يستشرف مستقبل جرائم الروبوتات والعملات الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مجلس شباب شرطة أبوظبي، جلسة حوارية شبابية بعنوان «استشراف مستقبل مواجهة جرائم الروبوتات والعملات الرقمية» في منصة القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالقمة الشرطية العالمية في دبي، وذلك بالتعاون مع مجلس شباب وزارة الداخلية، ومجلس شباب شرطة دبي.

وقال الرائد مروان عبدالله الزحمي، عضو مجلس شباب شرطة أبوظبي، إنه تم تسليط الضوء على أهم المواضيع المتعلقة بالجرائم المستقبلية المتوقع حدوثها في مجال الربوتات والعملات الرقمية، وتم التطرق إلى بعض المخاطر إلى تنتج من هذه الجرائم، وكيفية التصدي لها، واستعراض أهم الإجراءات الاستباقية والحلول الملائمة للحد منها.

واستعرضت الملازم أول علياء مبروك السعدي، عضو مجلس شباب شرطة دبي، بعض المخاطر المترتبة في مجال جرائم الروبوتات من أبرزها إمكانية اختراق أنظمة الروبوتات من قبل المجرمين لأهداف ارتكاب الجريمة.

وتحدث الملازم أول أحمد سعيد بالأصلي، عضو مجلس شباب وزارة الداخلية، عن مخاطر التعامل في العملات الرقمية والجرائم المتعلقة بها.

ودعت الجلسة النقاشية إلى ضرورة توعية أفراد المجتمع بمدى إمكانية استغلال الروبوتات والعملات الرقمية في ارتكاب الجرائم، وذلك لتعزيز الثقافة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق الأمن والأمان.

التقنيات الحديثة

أكد المشاركون أن التقنيات الحديثة تعد مجالاً مهماً في العمل الشرطي في ظل إمكانية استغلالها من قبل المجرمين، مشددين على أهمية استشراف المستقبل لخدمة أمن المجتمع ودور الجهات الشرطية والأمنية في التصدي لجرائم المستقبل.

وطالبت الجلسة بضرورة البحث والتطوير لمواكبة التحديات المرتبطة بالجرائم الخاصة بالروبوتات وتحديد الأرقام التسلسلية الفريدة والمميزة لتحديد الروبوتات ومالكيها، إضافة لأهمية مراقبة منصات التداول للعملات الرقمية، وتعزيز التعاون لرصد ومكافحة جرائم العملات الرقمية لكونها جرائم عابرة للحدود.