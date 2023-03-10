وفد «الرودبول» يزور مرور دبي

دبي (الاتحاد)

استقبل اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بحضور نائبه العميد جمعة سالم بن سويدان، وفداً من المنظمة الأوروبية لشرطة الطرق «الرودبول».

وفي بداية اللقاء رحب اللواء سيف المزروعي، بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية توطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين. وبحث معه سبل التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة الأمور المتعلقة بالمشاريع المرورية.

قدّم المزروعي، لمحة عن المهام والواجبات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على أمن الطريق، وخفض أعداد الحوادث ووفيات الطريق، وفرض قانون يحافظ على الاستقرار، ويبسط الأمن بين الناس، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه شرطة دبي في الحفاظ على الأمن والنظام، وما يتوفر لديها من إمكانيات بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، وتجهيزات وتقنيات حديثة.

وعقب اللقاء، اصطحب العميد جمعة بن سويدان، الوفد الضيف بجولة إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حيث استمع شرحاً من المقدم عبدالرحمن عبيد الفلاسي، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم ماهر عبدالله بن حيدر، مدير إدارة التقنيات المرورية بالوكالة، عن أنظمة الضبط الذكية في إدارة حركة السير في الإمارة، عبر أنظمة الضبط التقني (RMS) التي يمكن من خلالها مراقبة الكفاءة التشغيلية لكافة أنظمة الضبط التقني، كمواقع أجهزة الرادارات ومعدلات ضبطيات الجهاز اليومية، بالإضافة إلى التعرف على حالة الطرق المرورية من حيث الازدحام المروري وكثافة المركبات.

كما اطلع الوفد على كاميرات الضبطية الذكية التي تستخدم في تكييف بعض المخالفات المرورية وضبطها تلقائياً بحيث تقوم بالتعرف على بعض البيانات المدخلة وتحرير المخالفة وإرسالها إلى وحدة التحكم المرورية، وكذلك أنظمة ضبط وتتبع المركبات التي تتميز بتتبع أماكن عبور المركبات المطلوبة مرورياً أو جنائياً، والتحري عن المخالفات المرورية ووقت ارتكابها وتحديد السائق المخالف، وكذلك معالجة وتحرير مخالفات عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي والدقيق عليها تقنياً من خلال غرفة العمليات. وأخيراً اطلع على عملية استلام ومتابعة البلاغات الواردة من الجمهور من قبل العاملين في برنامج كلنا شرطة وطرق التعامل معها وتصنيف المخالفات.

واختتم الوفد زيارته بتفقد إدارة الحملات والتوعية المرورية حيث استمع من العقيد صلاح عبدالله الحمادي، مدير إدارة الحملات والتوعية المرورية على برامج الحملات والأنشطة التي تقوم الإدارة العامة للمرور بالإشراف عليها، إضافة إلى دورها في مجال نشر الوعي والثقافة المرورية بين مختلف فئات المجتمع.